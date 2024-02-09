Госконтроль Хабаровского края набирает общественных инспекторов

— Экологические инспекторы были и раньше, но в ведении краевого Минприроды, у меня, кстати, до сих пор есть соответствующее удостоверение. В Нанайском районе мы работали в том числе по проблеме лесопромышленных отходов на предприятии в Лидоге. Сейчас работу общественных инспекторов возрождает региональное управление госконтроля и лицензирования, что наш общественный совет может только поддержать. Такие люди нужны во всем крае, — считает член Общественного совета при главном управлении краевого госконтроля Александр Булдаков. Сейчас в крае работают 13 общественных инспекторов: четверо в Хабаровске, трое в Комсомольске-на-Амуре, двое в Вяземском районе, по одному в Хабаровском, Ванинском, Николаевском районах и районе имени Лазо. Но в планах количество инспекторов как минимум удвоить.