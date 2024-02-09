Госконтроль Хабаровского края набирает общественных инспекторов

Управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края наделит обычных граждан полномочиями по охране окружающей среды. Для этого желающим нужно подать заявление в управление и ответить на пять вопросов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, — отмечают в управлении. Общественным контролем в области охраны природы могут заниматься как общественные объединения, некоммерческие организации, так и обычные граждане. При этом последние могут получить удостоверения и полномочия общественного инспектора.
— Удостоверение дисциплинирует граждан. Одно дело, когда тебе делает замечание простой прохожий, другое, когда нарушение замечает уполномоченное лицо. Инспектор имеет полномочия сохранять вещественные доказательства выявленных нарушений до момента приезда правоохранительных органов или наших специалистов, может проводить разъяснительную работу среди населения, — сообщил начальник отдела экологического надзора главного управления регионального госконтроля и лицензирования Максим Нохрин. Общественные инспекторы имеют право фиксировать правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и могут направлять материалы, указывающие на наличие признаков административного правонарушения, в органы государственного надзора.
— Экологические инспекторы были и раньше, но в ведении краевого Минприроды, у меня, кстати, до сих пор есть соответствующее удостоверение. В Нанайском районе мы работали в том числе по проблеме лесопромышленных отходов на предприятии в Лидоге. Сейчас работу общественных инспекторов возрождает региональное управление госконтроля и лицензирования, что наш общественный совет может только поддержать. Такие люди нужны во всем крае, — считает член Общественного совета при главном управлении краевого госконтроля Александр Булдаков. Сейчас в крае работают 13 общественных инспекторов: четверо в Хабаровске, трое в Комсомольске-на-Амуре, двое в Вяземском районе, по одному в Хабаровском, Ванинском, Николаевском районах и районе имени Лазо. Но в планах количество инспекторов как минимум удвоить.
— Удостоверение общественного инспектора выдается сроком на один год, по итогам которого они предоставить информацию о проделанной работе. И если человек в течении года не реагировал на наши сигналы, сам не проявлял активность, то ему удостоверение не продлевается, — отметил Нохрин. Желающим стать общественными инспекторами в области охраны окружающей необходимо обратиться с соответствующим заявлением и прикрепленными документами в главное управление по адресу: 680021, Амурский бульвар, д. 43, каб. 705, каб. 726.
После подачи заявления кандидата пригласят на заседание комиссии, где ему будет задано 5 вопросов, направленных на оценку знаний нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере деятельности общественных инспекторов. После чего решится вопрос о выдаче соответствующего удостоверения.
По вопросам получения статуса общественного инспектора можно обратиться в отдел экологического надзора главного управления по номеру: