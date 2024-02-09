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Топ-10 мест в Петербурге, которые обязательно стоит посетить Такеру Карслону

Журналист Такер Карлсон посетил Россию, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина. Телеведущий также выразил желание заглянуть не только в столицу, но и в Петербург. «МК в Питере» сделал топ-10 мест, в которых обязательно должен побывать, если захочет погостить в Северной столице.
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Несомненно, это одна из самых значимых достопримечательностей Петербурга. Государственный музей насчитывает более 3 миллионов экспонатов, и чтобы осмотреть каждый всего по 1 минуте, потребуется 11 лет жизни. Может быть, Карлсону даже захочется переехать в Россию ради этого.

2. Главный штаб.

В восточной части штаба располагается коллекция Эрмитажа и время от времени проходят интересные выставки. В любом случае, взглянуть на знаменитый «Танец» Анри Матисса всегда приятно.

3. Государственный Русский музей.

Продолжаем культурную программу и ведем Такера Карлсона в место, где находится крупнейшее собрание русского изобразительного искусства. Полотна Айвазовского, Брюллова, Репина, Куинджи никого оставят равнодушным.

4. Исаакиевская площадь.

Американского журналиста точно будет чем удивить на Исаакиевской площади — памятник Николаю I, который стоит всего на двух точках опоры, самый широкий мост в Петербурге, гостиница «Англетер» и конечно Исаакиевский собор.

5. Екатерининский парк в Пушкине.

Прекрасен во все времена года. Не зря поэт Александр Пушкин сочинил там одни из самых лучших стихотворений. Может и Карлсона архитектура Царского села так вдохновит, что журналист напишет поэму о России?

6. Юсуповский сад.

Также прекрасен и зимой, и летом. Во время прогулки по достопримечательностям Петербурга, в Юсуповском саду можно устроить привал, чтобы почитать книжку или узнать у Такера Карлсона, что ему больше всего понравилось в Северной столице.

7. Белые ночи.

Американский телеведущий посетил Россию зимой, но если заглянет снова летом, то обязательно стоит прогуляться по Дворцовой набережной. Миллионы туристов ежегодно приезжают в Северную столицу, чтобы взглянуть на развод мостов.

8. Новая Голландия.

Если Такеру Карлсону надоест смотреть достопримечательности из путеводителя, то можно смело ехать к Новой Голландии, которая окутана тайнами. В Советские годы территория острова была закрыта, что породило городские легенды о сокровищах и масонских организациях.

9. Парк 300-летия Петербурга.

Относительно новая достопримечательность — парк открыли в 2003 году, а Лахта-центр построили в 2018 году. В особенно жаркое лето горожане любят приехать на Беговую, чтобы отдохнуть в тени деревьев или помочить ноги в Финском заливе.

10. Пышечная.

После долгих прогулок любой проголодается, поэтому посоветуем Карслону заглянуть в легендарную пышечную рядом с Невским проспектом. Заведение с 1958 года радует туристов и жителей города удивительно вкусной выпечкой.

туризм и отдых