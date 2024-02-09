Топ-10 мест в Петербурге, которые обязательно стоит посетить Такеру Карслону

1. Эрмитаж.
Несомненно, это одна из самых значимых достопримечательностей Петербурга. Государственный музей насчитывает более 3 миллионов экспонатов, и чтобы осмотреть каждый всего по 1 минуте, потребуется 11 лет жизни. Может быть, Карлсону даже захочется переехать в Россию ради этого.
2. Главный штаб.
В восточной части штаба располагается коллекция Эрмитажа и время от времени проходят интересные выставки. В любом случае, взглянуть на знаменитый «Танец» Анри Матисса всегда приятно.
3. Государственный Русский музей.
Продолжаем культурную программу и ведем Такера Карлсона в место, где находится крупнейшее собрание русского изобразительного искусства. Полотна Айвазовского, Брюллова, Репина, Куинджи никого оставят равнодушным.
4. Исаакиевская площадь.
Американского журналиста точно будет чем удивить на Исаакиевской площади — памятник Николаю I, который стоит всего на двух точках опоры, самый широкий мост в Петербурге, гостиница «Англетер» и конечно Исаакиевский собор.
5. Екатерининский парк в Пушкине.
Прекрасен во все времена года. Не зря поэт Александр Пушкин сочинил там одни из самых лучших стихотворений. Может и Карлсона архитектура Царского села так вдохновит, что журналист напишет поэму о России?
6. Юсуповский сад.
Также прекрасен и зимой, и летом. Во время прогулки по достопримечательностям Петербурга, в Юсуповском саду можно устроить привал, чтобы почитать книжку или узнать у Такера Карлсона, что ему больше всего понравилось в Северной столице.
7. Белые ночи.
Американский телеведущий посетил Россию зимой, но если заглянет снова летом, то обязательно стоит прогуляться по Дворцовой набережной. Миллионы туристов ежегодно приезжают в Северную столицу, чтобы взглянуть на развод мостов.
8. Новая Голландия.
Если Такеру Карлсону надоест смотреть достопримечательности из путеводителя, то можно смело ехать к Новой Голландии, которая окутана тайнами. В Советские годы территория острова была закрыта, что породило городские легенды о сокровищах и масонских организациях.
9. Парк 300-летия Петербурга.
Относительно новая достопримечательность — парк открыли в 2003 году, а Лахта-центр построили в 2018 году. В особенно жаркое лето горожане любят приехать на Беговую, чтобы отдохнуть в тени деревьев или помочить ноги в Финском заливе.
10. Пышечная.
После долгих прогулок любой проголодается, поэтому посоветуем Карслону заглянуть в легендарную пышечную рядом с Невским проспектом. Заведение с 1958 года радует туристов и жителей города удивительно вкусной выпечкой.