Трассу М-5 в Челябинской области парализовала 3-километровая пробка из фур

На участке трассе М-5 «Урал» между Чебаркулем и Миассом грузовые автопоезда спровоцировали дорожный затор длиной более трех километров. Пробка растянулась в нечетном направлении в районе озера Малый Еланчик. Водители сообщают, что большегрузы полностью парализовали движение по трассе.
Ранее южноуральское управление Росавтодора сообщало, что в ночь с 8 на 9 февраля несколько дальнобойщиков выехали на полосу встречного движения, чем заблокировали участок М-5 длиной в несколько километров и сделали невозможной работу спецтехники в условиях сильного снегопада.
Утром 9 февраля большегрузы создали сразу несколько заторов на разных участках трассы. Одна из пробок возникла из-за того, что водители четырех фур решили остановиться на отдых прямо посреди дороги.