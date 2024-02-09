Трассу М-5 в Челябинской области парализовала 3-километровая пробка из фур

Ранее южноуральское управление Росавтодора сообщало, что в ночь с 8 на 9 февраля несколько дальнобойщиков выехали на полосу встречного движения, чем заблокировали участок М-5 длиной в несколько километров и сделали невозможной работу спецтехники в условиях сильного снегопада.