В Калининграде начали тестировать новый терминал оплаты проезда без печати билета. Устройство установили в одном автобусе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.
Новый стационарный терминал оплаты тестирует МКП «Калининград-ГорТранс». Все функции по приёму банковских карт, а также карт «Волна Балтики» и «Волна Балтики Регион» сохранены.
«Единственное отличие от привычных зелёных стационарных терминалов — это отсутствие печати чека. Чек в виде QR-кода отображается на экране терминала в течение 30 секунд после оплаты или до оплаты следующим пассажиром», — пояснили в мэрии. Билет можно получить по QR-коду, либо у кондуктора.
Стационарные валидаторы в общественном транспорте Калининграда появились в 2019 году. Они позволяют оплачивать проезд банковской картой и «Волной Балтики». В 2023 году в автобусах тестировали оборудование Газпромбанка и новую билетную систему «СберТройка».