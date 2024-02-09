В Калининграде начали тестировать новый терминал оплаты проезда без печати билета

«Единственное отличие от привычных зелёных стационарных терминалов — это отсутствие печати чека. Чек в виде QR-кода отображается на экране терминала в течение 30 секунд после оплаты или до оплаты следующим пассажиром», — пояснили в мэрии. Билет можно получить по QR-коду, либо у кондуктора.