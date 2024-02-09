Сколько машин стояли на КПП по всему Казахстану из-за метелей

«С 7 по 9 февраля в 11 регионах зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения и срывы кровель. Восстановительные работы продолжаются. В 13 регионах на дорогах республиканского и областного значения были выставлены блокпосты и введены ограничения движения для всех видов транспорта. В эти же дни из снежных заносов эвакуировано и спасено 1426 граждан и вызволено 64 транспортных средства».