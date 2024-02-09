Жительница региона заразила корью своих детей

«Несмотря на уговоры врачей, мама отказалась прививать детей даже тогда, когда заболела сама, то есть при очевидном риске для здоровья детей. Причина отказа врачам непонятна. Возможно, мама просто боится прививок, ведь сама она тоже не была привита», — говорится в сообщении.