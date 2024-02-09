Салгир вышел из берегов — подтоплена набережная в Симферополе

СИМФЕРОПРОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым. Часть набережной Салгира в Симферополе подтоплена из-за поднятия уровня воды в реке. Об этом сообщает дирекция учреждения «Парки столицы».
«Уровень воды в Салгире поднялся, подтопив часть набережной в парке имени Гагарина», — сказано в сообщении учреждения.
В этой связи жителей и госте крымской столицы попросили соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде.
В Крыму ранее сформировали межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проводят выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.