Салгир вышел из берегов — подтоплена набережная в Симферополе

В Крыму ранее сформировали межведомственные рабочие группы с участием сотрудников МЧС, чтобы отслеживать наличие заторов в руслах рек и угрозы подтопления населенных пунктов. С 1 по 9 февраля оперативные рабочие группы проводят выездной мониторинг в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах.