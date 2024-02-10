Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл в Иркутске «Байкалу-Энергии»

Матчи Красноярска и Иркутска с Хабаровском всегда особые. Тем более в этом сезоне, когда командам дают играть между собой. Их вполне можно назвать дерби. И в этот раз в новенькую «Байкал-Арену» посмотреть на игру «Байкала и СКА» пришли около 5 тысяч болельщиков. По нынешним временам, когда русский хоккей «скорее жив, чем здоров» — это очень много. Еще шесть тысяч смотрели матч в интернете. Начало несколько разочаровало местных болельщиков — хабаровчанам удалось повести в счете с разницей в два мяча. У хабаровчан было множество моментов, которые надо было забивать. Упустили и забивать стали хозяева.