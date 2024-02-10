Хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл в Иркутске «Байкалу-Энергии»

Вполне понятно разочарование хабаровских болельщиков — в этом сезоне «СКА-Нефтяник», совершивший меньше года назад «золотой хет-трик», сам на себя не похож. Хабаровская дружина уверенно берет очки с командами из нижней части таблицы и не менее уверенно проигрывает соперникам, возглавляющим турнирную таблицу. Только за счет того, что клубов, пока не могущих потягаться с осколками юрьевской дрим-тим — больше, хабаровскому СКА удается набирать очки и держаться рядом с тройкой лидеров.
Понятно, что за каждым взлетом следует спад, но не такой же резкий, больше напоминающий крутое пике. В начале сезона лишись Кубка России, затем не взяли Суперкубок, сейчас «плаваем» в чемпионате. Как бы вовсе без медалей не остаться. Конечно, в 2023 — 2024 году поспорить с «Кузбассом» и «Водником» за верхнюю ступеньку пьедестала — это что-то из области фантастики. Но вот пободаться с «Динамо», «Енисеем», или той же «Байкалом-Энергией» за бронзу выглядит вполне возможным вариантом. Хотелось бы верить.
Матчи Красноярска и Иркутска с Хабаровском всегда особые. Тем более в этом сезоне, когда командам дают играть между собой. Их вполне можно назвать дерби. И в этот раз в новенькую «Байкал-Арену» посмотреть на игру «Байкала и СКА» пришли около 5 тысяч болельщиков. По нынешним временам, когда русский хоккей «скорее жив, чем здоров» — это очень много. Еще шесть тысяч смотрели матч в интернете. Начало несколько разочаровало местных болельщиков — хабаровчанам удалось повести в счете с разницей в два мяча. У хабаровчан было множество моментов, которые надо было забивать. Упустили и забивать стали хозяева.
«Байкал» сумел перехватить инициативу и сначала сравнять, а потом и повести в счете. После этого встреча напоминала своеобразную игру в догонялки — гости сравнивали, хозяева вновь выходили вперед, гости снова делали счет равным и опять хозяева забивали. Ближе к концу матча при счете 4:4 уже было понятно — кто забьет сейчас, тот и победил. Сделал это на 83 минуте Евгений Легалин после ошибки игрока СКА. У армейцев еще был шанс отыграться, но на 88 минуте гол Артема Бондаренко поставил крест на этой затее. Итог матча — 6:4 в пользу «Байкала-Энергии». Команда из Иркутска вплотную подбирается к 4 месту, отставая от Хабаровска всего на три очка.
«Приятно играть было, что дворец почти полный. Оказывается, на наши игры народ еще и ходит, так что не все так плохо. Хорошо. А что по игре — игра была интересная, захватывающая, держала в напряжении весть матч и при счете четыре — четыре она могла качнуться как в нашу пользу. Мы ошиблись. При счете четыре — четыре было несколько хороших, верных моментов не забили, тут же ошиблись, пять — четыре и игра в принципе прекратилась», — подчеркнул Александр Савченко, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».
Олег Батов, главный тренер ХК «Байкал-Энергия» отметил, что и игра, и атмосфера на арене ему понравились. По его мнению — играли до забитого мяча. Кто забил, тот и выиграл.
«СКА-Нефтяник» возвращается в Хабаровск, где уже в понедельник будет принимать московское «Динамо».