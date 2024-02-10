Исток Ангары и Байкала засняли космонавты с борта МКС

Спецкор ТАСС и командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал удивительный снимок прямо с борта МКС. Он запечатлел исток реки Ангары и зимние пейзажи сибирской тайги вокруг Байкала, передает ИА IrkutskMedia.
На фото отчётливо видна простирающаяся на километры Ангара, вытекающая из Байкала близ поселка Листвянка.
Напомним, что в конце 2023 года летчик-космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале (18+) фотографии нескольких российских городов из космоса. Среди них оказался и Иркутск.
А совсем недавно ещё один космонавт — Сергей Рязанский — поделился в социальных сетях фотографиями Иркутска с борта Международной космической станции.