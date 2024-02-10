ИИ и гаджет для слабослышащих. Как кузбасские учёные помогают медицине

Саркопения — это болезнь, связанная с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц. Сейчас её не диагностируют, т. к. это очень трудоёмкая процедура для скрининговых исследований. Обработка снимка только с помощью стандартных программ занимает 10−15 минут. Но если использовать специальные программы разметки данных, с отточенным алгоритмом, то время уменьшится до 2−3 минут. Новая кузбасская система будет способна обрабатывать снимок за несколько секунд.