ИИ и гаджет для слабослышащих. Как кузбасские учёные помогают медицине

С 1 по 20 февраля в Кузбассе стартовали дни науки. Это значит, что во всех муниципалитетах пройдут тематические мероприятия: открытые лекции от местных ученых, научно-практические конференции, мастер-классы, тренинги, выставки и торжественные приёмы. «АиФ в Кузбассе» в свою очередь рассказывает, как искусственный интеллект поможет определять болезни и зачем нужны специальные гаджеты-петли для слабослышащих.
ИИ поможет определять саркопению.
Осенью прошлого года 4 млн рублей получил специалист в области искусственного интеллекта, и. о. заведующего кафедрой инженерного дизайна КемГУ, доцент и к. т. н. Антон Шафрай. До конца 2024 года учёные создадут прототип системы, способный с высокой точностью определять саркопению по КТ-снимку брюшной полости. Система будет работать в виде облачного сервиса, т. е. программы, к которой через интернет могут подключиться врачи-рентгенологи с любой точки России.
Саркопения — это болезнь, связанная с возрастной потерей скелетной мышечной массы и функции мышц. Сейчас её не диагностируют, т. к. это очень трудоёмкая процедура для скрининговых исследований. Обработка снимка только с помощью стандартных программ занимает 10−15 минут. Но если использовать специальные программы разметки данных, с отточенным алгоритмом, то время уменьшится до 2−3 минут. Новая кузбасская система будет способна обрабатывать снимок за несколько секунд.
«Сейчас идёт разметка данных на КТ-снимках. Врачи-рентгенологи с помощью специального программного обеспечения диагностируют саркопению на снимках. Далее передают размеченные данные команде дата саентистов, которые обучают на них модели искусственного интеллекта», — рассказал о ходе проекта Антон Шафрай.
Научный руководитель проекта, врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики НИИ КПССЗ, к. м. н. Александр Коков объясняет, что внедрение программы в практическое здравоохранение основано на потребности клинических врачей: «Это промежуточный этап, на котором развитие нашей программы не заканчивается. Далее мы будем наращивать возможности ИИ, обучать его диагностировать другие заболевания и состояния органов брюшной полости и забрюшинного пространства».
Гаджет для гаджета.
Недавно кемеровские учёные компании «Герц», резидента Кузбасского технопарка и «Сколково», разработали индукционную петлю, которая превращает слуховой аппарат или имплант в Bluetooth-гарнитуру. Благодаря нему слабослышащие люди смогут лучше слышать звуки телефонов и других устройств без лишнего шума.
Генеральный директор «Герц» Никита Паклин объясняет, что многие слуховые аппараты плохо распознают звуки телефонов, планшетов, ноутбуков и нуждаются в устройствах, которые улучшают звук. Российские аналоги индукционных петель стоят примерно столько же, но подключаются только через кабель (петля кузбассовцев работает через Bluetooth). А западные аналоги, как правило, подходят только слуховым аппаратам своего производства.
«В России от 8 до 18 млн. человек имеют различные нарушения слуха, и, по данным ВОЗ, ежегодно их количество становится больше на 1,5%. Слуховые аппараты, которые выдаются по квоте, далеки от современных технологий, люди вынуждены либо пользоваться тем, что выдают, либо через Турцию или Казахстан покупать западные слуховые аппараты, цена которых 100−200 тыс. рублей», — говорит руководитель компании-разработчика.
Поэтому особенно важно иметь гаджет для гаджета, который поможет людям общаться и чувствовать себя комфортно. Цена индукционной петли первого поколения без съёмной батареи составит 10 тыс. рублей, второго со съёмной — 17−25 тысяч рублей. Гаджет первого поколения способен работать 6−8 часов в смешанном режиме (и 2−3 часа в активном), а второго — до 16 часов в смешанном и 4−6 в активном.
Сейчас разработан предсерийный образец, который прошёл испытания и получил сертификат соответствия Таможенного союза. Разработчики учли все недочёты прототипа и доделывают устройство второго поколения. Испытания уже начались, и как только учёные убедятся, что петля соответствует всем требованиям, останется доделать корпус — на всё это нужно 6−8 месяцев.