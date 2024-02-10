Жителей Владивостока просят не выходить на лед из-за опасного явления

Частичный взлом припайного льда Амурском и Уссурийском заливах ожидается 12 и 13 февраля. Об этом сообщили на официальном сайте администрации Владивостока.
По прогнозу синоптиков на следующей неделе ожидается усиление южного ветра. В связи с этим в Амурском и Уссурийском заливах ожидается подвижка льда в районе трещин, частичный взлом припайного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого.
«От выхода на лёд в эти дни нужно воздержаться, так как это может быть опасно для жизни», — отмечают в мэрии.
Власти Владивостока напоминают, что также на протяжении всего сезона запрещен выезд на лёд автомобилей. За подобное нарушение могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, ранее в Приморье спасли двух девушек, которых начало уносить на льдине в районе Токаревского маяка.