Гололед и снегопад ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Погода будет облачной, днем на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). По юго-западной половине страны ожидается гололед. В отдельных районах прогнозируются туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днем составит 0 — минус 5 градусов, а по югу и юго-западу страны — плюс 1−4 градуса.