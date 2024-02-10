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Желтый уровень опасности объявлен в Петербурге из-за морозов

На территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили 10 февраля в правительстве Северной столицы. Причиной такого решения стала ожидаемая очень низкая температура воздуха в ночное время.
Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 76% 757 мм рт. ст. +9°

«Желтый» уровень, который означает потенциально опасную погоду, объявлен на период с 01:00 до 08:00 часов по московскому времени в воскресенье, 11 февраля.

По данным гидрометцентра Петербурга, предстоящей ночью температура воздуха может составить −16…-18 градусов, местами до −22 градусов.

Правительств Петербурга попросило автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

«Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам — тепло одеваться и не допускать обморожений», — сказано в сообщении Смольного.

Сильные морозы ожидаются и в соседней Ленинградской области. По данным ГУ МЧС России по региону, температура воздуха в Ленобласти в ночь на 11 февраля составит −17…-22 градусов, местами будет −25…-28 градусов.