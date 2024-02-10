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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» сегодня состоялась в Самарской области

Любители лыжного спорта вышли на старт в 22 городах и районах области.

Центральное мероприятие состоялось в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка».

Первыми на дистанцию вышли юниоры — лыжники в возрасте от 10 до 17 лет, которые пробежали 5 км.

Победителями и призерами забегов стали:

Вероника Соловьева, Кира Кузнецова, Карина Павловская.

Глеб Зыков, Павел Баранов, Артем Гуськов.

Следом на дистанцию в 10 км ушли взрослые спортсмены — от 18 лет и старше.

Победителями и призерами стали:

Анастасия Щанкина, Екатерина Юдицкая, Екатерина Степанова.

Дмитрий Корнеев, Сергей Теплых, Ярослав Антипов.

Наградили победителей и призеров врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, врио заместителя министра Галина Дорохова, председатель Самарской областной федерации лыжных гонок Леонид Шихарев.

Затем настал черед забега на 2 км. Этот забег был самым массовым и демократичным: на старт вышли и самые юные любители спорта 7-летнего возраста, и ветераны, старшему из которых 84 года, приняли участие в гонке и лица с ОВЗ — воспитанники интерната села Приволжье. На финише каждого участника ждал подарок — сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.

Участники гонки и болельщики также проверили себя в снежном регби, хоккее с мячом, аэрохоккее и кикере, посетили информационные площадки ДОСААФ и комплекса ГТО, фотографировались с талисманами фестивалей ГТО, Белым Мишкой и Чебурашкой.

Многие вышли на старт лыжных гонок целыми семьями. В течение дня проходил розыгрыш семейных абонементов в фитнес-клубы и бассейны.

Центральный старт «Лыжни России» на «Чайке» посетили 4500 человек. Всего по области на старт вышли около 10 000 любителей лыжного спорта.