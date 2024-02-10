Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» сегодня состоялась в Самарской области

Затем настал черед забега на 2 км. Этот забег был самым массовым и демократичным: на старт вышли и самые юные любители спорта 7-летнего возраста, и ветераны, старшему из которых 84 года, приняли участие в гонке и лица с ОВЗ — воспитанники интерната села Приволжье. На финише каждого участника ждал подарок — сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.