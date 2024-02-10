В Актюбинской области наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту

Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручены благодарственные письма.
Фельдшеры скорой помощи Хромтауского района 7 февраля отправились на вызов к пациенту с жалобами на боли в серце. Из-за непогоды дороги завалило снегом и медикам пришлось добираться пешком, а точнее ползком по высоким сугробам. Один из медработников заснял этот момент на видео. Признается, даже не думал, что видео распространится и станет популярным в социальных сетях.
«Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добрались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях», — рассказал Бауыржан Кудияров.
Асхат Шахаров поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и всех граждан, которые в сложных условиях продолжали делать свою работу. Он подчеркнул, что их труд непременно будет вознагражден.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области на автотрассе военнослужащие вытащили из снежного заноса два вахтовых автобуса с более чем 50 пассажирами. Дальнобойщикам, не имеющим возможности оставить свои машины, они передали провизию.
МЧС в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий настоятельно рекомендует:
- не выезжать в дальние поездки;
- населению, проживающему в сельской местности, воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния;
- не выезжать за пределы населенных пунктов;
- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;
- по возможности находиться в населённых пунктах, кемпингах, придорожных кафе.