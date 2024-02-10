В Актюбинской области наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту

Фельдшеры скорой помощи Хромтауского района 7 февраля отправились на вызов к пациенту с жалобами на боли в серце. Из-за непогоды дороги завалило снегом и медикам пришлось добираться пешком, а точнее ползком по высоким сугробам. Один из медработников заснял этот момент на видео. Признается, даже не думал, что видео распространится и станет популярным в социальных сетях.