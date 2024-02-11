Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 11 февраля

В Японии ежегодно 11 февраля является общенациональным выходным днем. В Книге истории Японии, ведущей летопись государства со времен периода Нара (710—794), говорится, что днем основания японского государства считается день восхождения на престол первого императора Японии — Дзимму (Jimmu). В переложении на григорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры. Несмотря на то, что существование Дзимму не было достоверным историческим фактом, это событие было выбрано для того, чтобы подчеркнуть и в самой Японии, и за рубежом законную власть правительства, сконцентрированную в то время в руках императора. У первого императора Японии появляются даты правления: 660—585 годы до нашей эры, а его имя открывает длинный перечень правителей Японии. День основания государства был официально внесен в список национальных праздников Японии в 1966 году, а вступил в действие в 1967 году.