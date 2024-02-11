Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 11 февраля

Что интересного произошло 11 февраля?
Сегодня в международном календаре обозначен Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла Второго. В 1991 году Иоанну Павлу Второму был поставлен диагноз болезни Паркинсона, болезни, о которой узнали значительно позже. Примечательно то, что Папа Римский установил Всемирный день больного через год после известия о своем диагнозе.
Всемирный день больного, отмеченный в 2005 году, имел особое значение, так как 2005 год стал годом кончины Иоанна Павла Второго. Впервые Всемирный день больного был отмечен 11 февраля 1993 года. Дата была выбрана в связи с тем, что католики всего мира издревле отмечают 11 февраля День больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь (Our Lady of Lourdes), исцелила страждущих, став тем самым символом спасительницы больных.
В Японии ежегодно 11 февраля является общенациональным выходным днем. В Книге истории Японии, ведущей летопись государства со времен периода Нара (710—794), говорится, что днем основания японского государства считается день восхождения на престол первого императора Японии — Дзимму (Jimmu). В переложении на григорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры. Несмотря на то, что существование Дзимму не было достоверным историческим фактом, это событие было выбрано для того, чтобы подчеркнуть и в самой Японии, и за рубежом законную власть правительства, сконцентрированную в то время в руках императора. У первого императора Японии появляются даты правления: 660—585 годы до нашей эры, а его имя открывает длинный перечень правителей Японии. День основания государства был официально внесен в список национальных праздников Японии в 1966 году, а вступил в действие в 1967 году.
В США сегодня отмечается Национальный день изобретателей. Такой день в 1983 году учредил президент США Рональд Рейган. Позже праздник стал ежегодным. Дата празднования Национального дня изобретателей была выбрана в честь годовщины рождения известного изобретателя Томаса Эдисона. Эдисон за свою жизнь успел получить более 1000 патентов в США и еще около 3 тысяч — в других странах. Именно он стал тем, кто создал успешный коммерческий вариант электрической лампы накаливания, изобрел фонограф, усовершенствовал телефон и телеграф.
В Польше сегодня отмечают День кормления лесных животных (Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej) — неофициальный природный праздник, который отмечается в Польше 11 февраля. Основная его задача — помочь обитателям польских лесов пережить голодное время. По статистике, лесным животным и птицам в Польше каждый год приходится пережить в среднем 25 «голодных дней» — зимних дней, когда им удается раздобыть из-под снега и льда в лучшем случае только половину дневного рациона. Чтобы помочь им пережить зиму, работники польских лесничеств организовывают кормление лесных животных.
Исторические события 11 февраля в мире
1826-й — Университетский колледж Лондона основан как Лондонский университет. Он стал самым первым университетом Лондона;
1922-й — Фредерик Бантинг открыл инсулин;
1938-й — BBC Television — выпуск на экраны первой научно-фантастической телепередачи;
2016-й — объявлено об экспериментальном открытии гравитационных волн.
Исторические события 11 февраля в Казахстане
1992-й — в Москве состоялось подписание Совместного заявления об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Испания;
2014-й — в Республике Казахстан вышел в свет первый номер республиканского научно-познавательного журнала «Культурное наследие Астаны».
2005-й — на историческом факультете Казахского национального университета им. аль-Фараби состоялась официальное открытие именной аудитории в память о видном ученом и общественном деятеле Манаше Козыбаеве;
2011-й — в сфере казахстанских средств массовой информации создан Координационный совет, который будет заниматься совершенствованием общественных отношений и законодательства СМИ, разрабатывать экспертно-рекомендательные предложения и заключения для СМИ, изучать состояние национального информпространства.
Дни рождения знаменитостей 11 февраля в мире
В 1847 году родился Томас Эдисон — американский изобретатель и предприниматель;
в 1935 году родился Джин Винсент — звезда американского рокабилли середины 50-х годов, один из пионеров рок-н-ролла;
в 1969 году родилась Дженнифер Энистон — американская актриса, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус»;
Кто родился 11 февраля в Казахстане
В 1979 году родился Айдар Махметов — казахстанский спортсмен, представитель боевых единоборств, заслуженный мастер спорта Казахстана по карате (2012), мастер спорта международного класса по панкратиону;
в 1964 году родился Аркадий Волож — основатель и первый генеральный директор компании «Яндекс».
День смерти знаменитостей 11 февраля в мире
В 1985 году погиб Бен Абруззо — американский воздухоплаватель, вместе со своим экипажем первым в мире пересёкший на воздушном шаре Атлантический и Тихий океаны;
в 2010 году умерла Ирина Архипова — оперная певица, народная артистка СССР;
в 2012 году умерла Уитни Хьюстон — американская певица, актриса, фотомодель;
в 2013 году умерла Ирина Масленникова — оперная певица, педагог, народная артистка РСФСР.
Народный праздник 11 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Лаврентьев день. Церковь сегодня вспоминает святителя Лаврентия Печерского, епископа. По преданию, Лаврентий был сторонником одинокого созерцания и молитвы. Он хотел вести затворнический образ жизни, но печерские отцы-настоятели не разрешили ему пребывать в уединении. Тогда Лаврентий покинул ставшую родной обитель и перебрался в Димитриевский монастырь. Он снискал народную славу благодаря своему дару целительства. После кончины святителя Кирилла Туровского Лаврентий стал его полноправным преемником.
По приметам, если дым из печной трубы валит столбом, то скоро потеплеет.
Лунный календарь
30-й лунный день, новолуние в Водолее. Тридцатый лунный день похож на вспышку — он может длиться несколько мгновений, или часов, но за это время происходит столько невероятных и прекрасных событий, что трудно удержаться от восторга и ликования. Первый лунный день это как утро нашей жизни. Время мечтаний, грез, ностальгии и добрых воспоминаний. День считается довольно благоприятным, но от активных действий и резких движений астрологи советуют нам воздерживаться.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.