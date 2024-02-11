В Новосибирске массово ищут пьяных водителей

В Новосибирске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Как сообщили в Госавтоинспекции, с 9 по 12 февраля планируются массовые проверки водителей на алкогольное опьянение, целью которых является предотвращение и прекращение управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
Водителям, уличенным в нетрезвом вождении, грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения закона, водителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает штраф от 200 000 до 300 000 рублей или тюремное заключение на срок до двух лет с запретом управления автомобилем на три года.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.