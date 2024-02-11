В Новосибирске массово ищут пьяных водителей

Водителям, уличенным в нетрезвом вождении, грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на период от 1,5 до 2 лет. В случае повторного нарушения закона, водителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает штраф от 200 000 до 300 000 рублей или тюремное заключение на срок до двух лет с запретом управления автомобилем на три года.