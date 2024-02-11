Белорусов предупредили о вспышках кори в многодетных семьях

На территории Брестской области за декабрь 2023-го зарегистрировано почти 200 случаев заражения корью, сообщил телеграм-канал «#1регион».
Эпидемиологи предупреждают, что корью болеют в основном те белорусы, которые не хотят прививаться, а также отказываются от прививок детям.
— С декабря 2023 года в Брестской области зарегистрировали сразу 185 новых случаев кори, при этом более 90% случаев — в Бресте и Брестском районе, — сообщила Светлана Карпович, завотделением Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии.
Также отмечается, что среди заболевших корью на Брестчине в основном молодые люди до 30 лет, а также дети с 7-летнего возраста. Восемь из десяти заболевших никогда не делали прививку против кори.
Еще эпидемиологи предупредили белорусов о вспышках кори в многодетных семьях. Отмечается, что основное число заболевших корью — люди, принадлежащие к религиозным общинам, которые не прививаются из-за религиозных убеждений.
— В таких семьях бывает сразу по 5 −7 или даже 10 детей, поэтому инфекция среди них распространяется с высокой скоростью, — заключила завотделением Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии.
Ранее также Минздрав сообщал, что 75% заболевших корью в Беларуси не были привиты.