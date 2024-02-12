Загитова импровизировала, а СКА громил. Как на «СКА Арене» собрали первый аншлаг

«Я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, думаю, что ее я буду катать. И тут организаторы мне говорят: надо под другую музыку катать. А вы представляете, что это для фигуриста — кататься под другую музыку? Чтобы вы понимали, у меня была лирическая программа с другим костюмом, а тут рок (так Загитова охарактеризовала трек “А-Студио” “Еще люблю”. — Прим. ред.). И у меня не было подходящей одежды. В итоге я каталась в спортивках. В панике я вышла на тренировку и за 40 минут переделала программу. Еще изначально была музыка на три минуты, а новая — на четыре. В итоге минуту я просто импровизировала».