Загитова импровизировала, а СКА громил. Как на «СКА Арене» собрали первый аншлаг

Фигуристка Алина Загитова жаловалась на форс-мажор, Алексей Миллер вспоминал Александра III, а Роман Ротенберг — детство. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как прошел первый официальный матч хоккейного клуба СКА на самой большой ледовой арене мира.
Хоккейный клуб СКА все-таки переехал на «СКА Арену» — самый большой ледовый стадион в мире, который вмещает 21,5 тысячи зрителей. Случилось это историческое событие 11 февраля 2024 года в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», всего спустя четыре года после начала строительства. А ведь еще в августе главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг без особого энтузиазма говорил о переезде.
«Когда будет готова арена, мы это обсудим обязательно. Мы не строители арены, как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем».
Тут стоит напомнить, что инициатором строительства «СКА Арены» изначально выступал бизнесмен Геннадий Тимченко. Его же структуры занимались строительством нового стадиона. В те времена он занимал пост председателя совета директоров СКА. Но за те четыре года, что строился стадион, многое изменилось. Тимченко покинул совет директоров петербургской команды и сосредоточился на хоккейных проектах в Москве. Особенно часто его видят теперь на домашних матчах столичного «Спартака».
СКА не особо хотел переезжать прямо по ходу очень сложного чемпионата. В Ледовом дворце все было понятно и обжито. К тому же рядом — «Хоккейный город», база команды, от которой хоккеисты пешком ходили на матчи. Но в конце концов в процесс вмешались высшие силы — и переезд состоялся. Все проходило в очень напряженном графике. Многие сотрудники не спали на протяжении нескольких суток, чтобы успеть привести огромную арену в рабочее состояние. В итоге все получилось практически идеально.
Первый матч на новой арене посетил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Из Катара со сборов «Зенита» ради такого случая даже прилетел Александр Медведев, также занимающий пост председателя совета директоров СКА. А вот Тимченко, который построил стадион, не было. Миллер был неожиданно эмоционален, когда произносил речь перед стартом матча.
«Сегодня у нас исторический день. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ на “СКА Арене”. Это самый большой и лучший хоккейный стадион на нашей планете Земля. Место, на котором построили арену, является знаковым для нашего города. Это место, которое пропитано чемпионским духом. В 1984 году “Зенит” здесь впервые выиграл золотые медали чемпионата СССР. Все мы помним слова Александра III, который сказал: “У России есть только два союзника — армия и флот”. Армейцы с Невы — только вперед».
Александр Медведев был более краток и попросил команды просто показать ему хоккей.
Соперником СКА в первом матче на новом стадионе стал хоккейный клуб «Сочи» — одна из слабейших команд чемпионата. Случайность это или нет, сложно сказать, однако не стоит сбрасывать со счетов чрезмерную суеверность, присущую спортсменам: риск проиграть и окрестить новую арену нефартовой наверняка хотели свести к минимуму.
Перед матчем на стадионе выступила группа «А-Студио», под музыку которой на льду каталась олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Позже Загитова рассказала о том, что организаторы поставили ее в неловкое положение, в последний момент внеся изменения в заранее подготовленную программу.
«Я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, думаю, что ее я буду катать. И тут организаторы мне говорят: надо под другую музыку катать. А вы представляете, что это для фигуриста — кататься под другую музыку? Чтобы вы понимали, у меня была лирическая программа с другим костюмом, а тут рок (так Загитова охарактеризовала трек “А-Студио” “Еще люблю”. — Прим. ред.). И у меня не было подходящей одежды. В итоге я каталась в спортивках. В панике я вышла на тренировку и за 40 минут переделала программу. Еще изначально была музыка на три минуты, а новая — на четыре. В итоге минуту я просто импровизировала».
Не сразу, но трибуны заполнились практически полностью. Виднелись отдельные свободные места, но это был почти аншлаг. Хоккеисты СКА не заставили долго ждать зрителей и забили первый гол уже на 40 секунде. Автором исторической шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
В итоге СКА без особых проблем справился с «Сочи», победив со счетом 8:1 (1:0, 2:1, 5:0). Дублями отметились Сергей Толчинский (1-я и 42-я минуты), Александр Гальченюк (23, 46) и Марат Хайруллин (45, 60), еще по шайбе забили Василий Глотов (35), Артём Земченок (48). «Сочи» ответил на это одним голом, автором которого стал Даниил Сероух, — на 25-й минуте.
Незадолго до финальной сирены диктор объявил, что на стадионе находится 21481 человек — мировой рекорд для закрытых ледовых арен.
Благодаря этой победе СКА продолжил борьбу за Кубок Континента (первое место в регулярном чемпионате). В то же время «Сочи» окончательно лишился шансов на выход в плей-офф.
— Великолепный дворец, великолепная атмосфера, — тем не менее начал с комплиментов послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокарев. — Что касается игры, у нас многие перегорели. Хватило нас ненадолго. Лед хорошего качества, накатистый, быстрый. Только что необычные отскоки, надо привыкать.
Роман Ротенберг тоже расчувствовался, особенно когда его поблагодарил третий журналист подряд.
— Вы знаете, на моей памяти, кажется, такое впервые, чтобы журналисты меня так много благодарили, — признался он. — Сегодня мы все вместе вошли в историю мирового хоккея, огромная благодарность нашим болельщикам. Сегодня непростая игра для наших ребят, перед такими трибунами. Забили хорошие голы, болельщиков порадовали хорошей игрой. Желаю каждому посетить нашу новую арену. Мы всем докажем, что мы лучшая страна в мире и что у нас лучшая арена в мире.
Впереди у СКА четыре подряд матча на «СКА Арене», потом две игры на выезде. Дальше — плей-офф, который покажет, насколько нужно было в такой спешке переезжать на новый стадион перед самыми важными матчами сезона.
Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру».