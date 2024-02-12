Четверых иностранцев принудительно выдворят из Приморья

Решением суда четверо мигрантов, задержанных полицией в Приморье, получили наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации.
Во время рейда в городе Артеме сотрудники полиции доставили в территориальный отдел МВД четверых граждан другого государства — нарушителей миграционного законодательства.
После фотографирования, дактилоскопирования, проверки документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законность пребывания на территории РФ, полицейские составили на нарушителей административные протоколы.
До момента выдворения правонарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. В Приморье сотрудники территориальных органов внутренних дел продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий по контролю над соблюдением миграционного законодательства.