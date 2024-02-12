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Четверых иностранцев принудительно выдворят из Приморья

Незаконных мигрантов полиция задержала в Артёме.
Источник: Соцсети

Решением суда четверо мигрантов, задержанных полицией в Приморье, получили наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы Российской Федерации.

Во время рейда в городе Артеме сотрудники полиции доставили в территориальный отдел МВД четверых граждан другого государства — нарушителей миграционного законодательства.

После фотографирования, дактилоскопирования, проверки документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законность пребывания на территории РФ, полицейские составили на нарушителей административные протоколы.

Мигрантов обвинили по части 1. 1 статьи 18. 8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

До момента выдворения правонарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. В Приморье сотрудники территориальных органов внутренних дел продолжают проведение оперативно-профилактических мероприятий по контролю над соблюдением миграционного законодательства.