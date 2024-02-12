«СКА-Хабаровск» дважды за сутки одержал победы над «Аланией»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в зимнем перерыве игр ФОНБЕТ-Первой лиги продолжает в Турции подготовку к официальным матчам. Накануне соперником армейцев в двух подряд спаррингах стала владикавказская «Алания» и красно-синие дважды праздновали победу в этих встречах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В первом матче счёт открыл клуб из Владикавказа, за нарушение в своей штрафной «СКА-Хабаровск» на 20 минуте заслуженно наказали пенальти и Давид Кобесов не промахнулся с «точки». На гол «Алании» армейцы ответили тремя: ещё до перерыва Артём Быков после подачи углового головой послал мяч в правую «девятку», а затем Жан Шарль убрал соперника на финте и из-за пределов штрафной закрутил снаряд в дальний от себя верхний угол ворот.