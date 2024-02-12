«СКА-Хабаровск» дважды за сутки одержал победы над «Аланией»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в зимнем перерыве игр ФОНБЕТ-Первой лиги продолжает в Турции подготовку к официальным матчам. Накануне соперником армейцев в двух подряд спаррингах стала владикавказская «Алания» и красно-синие дважды праздновали победу в этих встречах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первом матче счёт открыл клуб из Владикавказа, за нарушение в своей штрафной «СКА-Хабаровск» на 20 минуте заслуженно наказали пенальти и Давид Кобесов не промахнулся с «точки». На гол «Алании» армейцы ответили тремя: ещё до перерыва Артём Быков после подачи углового головой послал мяч в правую «девятку», а затем Жан Шарль убрал соперника на финте и из-за пределов штрафной закрутил снаряд в дальний от себя верхний угол ворот.
— На 76 минуте хабаровчане укрепили преимущество после стандарта, подача со штрафного нашла открывшегося Олега Кожемякина, тот сделал пас головой на Шарля и он отправил мяч в цель, 1:3, — отметили в пресс-службе армейцев. Через несколько часов «СКА-Хабаровск» и «Алания», сделав изменения в составах, вновь вышли на поле друг против друга. В этот раз счёт открыли красно-синие, забив «в раздевалку». Очередная выверенная подача Ильи Петрова со штрафного нашла Артёма Симоняна и он не подвёл коллег по клубу.
— Андрей Никитин на 57 минуте увеличил разрыв мощным ударом в «девятку», обеспечив тем самым армейцам комфортное преимущество в два мяча, — продолжили в пресс-службе. — «Барсы» на 75 минуте ударом в дальний правый угол сократили отставание, подарив своей команде надежду. Однако большего «Алании» дальневосточники сделать не позволили, 2:1. Впереди у армейцев продолжение активной подготовки к сезону. В третьей части сборов в Турции их ждут матчи с «Факелом» (18 февраля) и «Акроном» (23 февраля).