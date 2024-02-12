На смену подков полицейским лошадям в Новосибирске выделили более миллиона рублей

В Новосибирске завершился конкурс, согласно которому необходимо было найти подрядчика для ковки полицейских лошадей в 2024 году. Об этом гласит информация на сайте госзакупок.
Заказчиком было управление МВД по Новосибирску. Они искали подрядчика по расчистке подков и подковыванию семи лошадей, которые служат в отдельном батальоне ППС. Срок контракта — до декабря 2024 года. Работы необходимо проводить ежемесячно. А стоимость контракта составила 1 010 520 рублей.
Помимо этого, в приложении к заявке было подробно описано, как должна приводиться расчистка копыт у лошадей и смена их подков. Для этого необходимы — ковочные клещи, копытный нож, ковочный рашпиль, а также различные вид подков и специальные гвозди.
По словам экспертов, коваль в данный момент редкая профессия, а хорошо подковать лошадей в Новосибирске могут несколько человек. Помимо полиции, услугами ковалей пользуются частные конные клубы, зоопарк, секции верховой езды.
Напомним, что в Новосибирске образовалась пробка почти в 6 километров.