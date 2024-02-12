Ледовую переправу на Ольхон временно закрыли из-за разлома на полосе

Сотрудники МЧС предупреждают о том, что переправа в настоящее время временно закрыта.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на официальной переправе с Ольхона поднялся лёд, и на одной из полос движения образовался разлом. В связи с этим переправу временно закрыли для проверки её состояния. После этого будет принято решение о дальнейшей эксплуатации ледовой дороги.
Напомним, ледовую переправу на остров Ольхон открыли буквально несколько дней назад — 9 февраля. Открыт был первый участок от Куркута до Иркутской Губы протяжённостью 11 километров.