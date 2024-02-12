Ледовую переправу на Ольхон временно закрыли из-за разлома на полосе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на официальной переправе с Ольхона поднялся лёд, и на одной из полос движения образовался разлом. В связи с этим переправу временно закрыли для проверки её состояния. После этого будет принято решение о дальнейшей эксплуатации ледовой дороги.