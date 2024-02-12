Пицца может быть полезной? О правилах выбора выпечки рассказали хабаровчанам

Пицца, с ее разнообразием вкусов и ароматов, пользуется популярностью по всему миру. Вне зависимости от предпочтений, каждый может найти выпечку по своему желанию.
Пицца — это не только вкусное блюдо, но и источник питательных веществ. Она содержит углеводы, которые дают энергию, белки, необходимые для роста и восстановления тканей, и жиры, которые помогают усваивать витамины.
Кроме того, в пицце могут быть овощи, которые богаты витаминами и минералами, такими как витамин С, калий и фолиевая кислота. Сыр, который часто используется в приготовлении пиццы, является хорошим источником кальция, который необходим для крепких костей и здоровых мышц.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предпочтение следует отдавать пицце на тонком тесте с умеренным количеством сыра и обилием овощей. При соблюдении умеренности в потреблении, пицца не представляет угрозы для организма, а наоборот, может стать вкусным и сбалансированным блюдом в рационе питания.