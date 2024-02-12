В Волгограде бойцы МЧС вызволили из сугробов двух дачниц

Спасатели прибыли к ожидавшей их на месте женщины в считанные минуты. Из-за заснеженных дорог огнеборцы отправились на поиски пешком. Отыскав обессиленную волгоградку, они нашли в радиусе 300 метров и ее подругу, донесли обеих до кареты «скорой» и передали медикам. Пациентки получили обморожения конечностей второй степени, их доставили в больницу. Из-за обрушившейся на регион непогоды до сих пор остаются без света, воды и отопленния жители Котельниково.