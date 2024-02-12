Росстат: миграционный отток из новых регионов РФ составил 87,6 тыс. человек

По информации Росстата, жители новых регионов чаще всего переезжают в Московскую область или в Краснодарский край. Так, за 11 месяцев прошлого года туда переселились 13,9 тыс. и 14 тыс. человек соответственно. Самую высокую долю в общем числе прибывших мигранты из новых российских регионов составили в Крыму (14%, или 5,9 тыс. человек) и в Ростовской области (12%, или 12,3 тыс. человек).