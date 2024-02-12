Росстат: миграционный отток из новых регионов РФ составил 87,6 тыс. человек

По информации Росстата, жители новых регионов чаще всего переезжают в Московскую область или в Краснодарский край. Так, за 11 месяцев прошлого года туда переселились 13,9 тыс. и 14 тыс. человек соответственно. Самую высокую долю в общем числе прибывших мигранты из новых российских регионов составили в Крыму (14%, или 5,9 тыс. человек) и в Ростовской области (12%, или 12,3 тыс. человек).
В феврале 2024 года ЦИК РФ сообщал, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в общей сложности насчитывается 4,56 млн избирателей. В Министерстве внутренних дел России, в свою очередь, прогнозировали, что численность населения в новых территориях по состоянию на 1 января текущего года должна была составить около 3,23 млн человек.
Кроме того, из данных Росстата следует, что за январь—ноябрь 2023 года общий миграционный прирост в России превысил 195 тыс. человек, из которых 107,5 тыс. пришлись на миграцию людей за рубеж.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам прошедших в регионах референдумов. Запад и Украина не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.
Александр Кислов