Перестали прививать детей: в Волгоградской области в 2024 году корью заразились 32 жителя

С начала 2024 года по всей стране то и дело фиксируют новые случаи заражения корью. Много лет об этом смертельном вирусе даже не говорили — никто не болел. Но теперь все изменилось, и не в лучшую сторону. В Волгоградской области за полтора месяца корь диагностировали у 32 жителей. И это только начало года. О том, почему «хорошо забытая» инфекция снова представляет угрозу и как защититься, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
«Более 70% непривитых детей».
Защита от кори только одна — это прививки. Однако в последние несколько лет родители стали чаще отказываться от иммунизации малышей, тем самым подвергая опасности себя и окружающих. Одной из главных причин распространения инфекции считают именно низкое число вакцинированных. На сегодняшний день у 70% детей нет прививки против кори.
И если раньше сделать укол по календарю было обычным делом, то сейчас чаще встречается обратная ситуация. Поэтому переносчиками смертельного вируса могут быть и дети, и непривитые взрослые. Корь — крайне заразное заболевание, контагиозность составлять почти сто процентов. Вакцина дает защиту на всю жизнь.
— Детям проводят прививки планово в 1 год, а ревакцинацию — в 6 лет. Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет. Отдельным контингентам, например, медицинским работникам, работникам торговли, учреждений социальной и коммунальной сферы, прививки против кори проводятся до 55 лет, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Также прививки делают тем, кто контактировал с зараженными и не может точно сказать, проходил ли вакцинацию в детстве.
«Ситуация ухудшилась».
А такая ситуация произошла в новом доме на Пархоменко в центре Волгограда, где обнаружили очаг кори. Вирус нашли уже у двух жильцов, но медики массово прививают всех. Пункт вакцинации обустроили в офисе УК. Перед лицом опасности, а одна поездка в лифте с больным означает гарантированное заражение, многие проходят срочную иммунизацию.
К счастью, не все родители отказываются от плановой вакцинации детей.
— В 2023 году на территории региона всего вакцинировано против кори более 19 тысяч человек, в том числе детей вакцинировано более 15 тысяч, ревакцинировано более 42 тысяч человек, в том числе детей более 23 тысяч. За первый месяц 2024 года вакцинацию против кори получили более 2,5 тысяч человек, ревакцинировано более 2 тысяч, — уточнили в надзорном ведомстве.
По мнению санитарных врачей, несмотря на все предпринимаемые меры, ситуация ухудшается. Огромную роль играет отказ от прививок, к тому же несоблюдение старых-добрых мер профилактики (гигиена, маски в общественных местах, дезинфекция).
— Единичные случаи заболеваний в регионе начали регистрироваться с декабря 2022 года. За 2023 год в регионе зарегистрировано 150 случаев заболеваний, — добавили в ведомстве.