Перестали прививать детей: в Волгоградской области в 2024 году корью заразились 32 жителя

С начала 2024 года по всей стране то и дело фиксируют новые случаи заражения корью. Много лет об этом смертельном вирусе даже не говорили — никто не болел. Но теперь все изменилось, и не в лучшую сторону. В Волгоградской области за полтора месяца корь диагностировали у 32 жителей. И это только начало года. О том, почему «хорошо забытая» инфекция снова представляет угрозу и как защититься, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Роспотребнадзоре.