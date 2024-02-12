Февраль, купить билет и ехать: куда пермякам отправиться в зимний мини-отпуск

На следующей неделе нас ждут длинные выходные — с 23 по 25 февраля. В это время можно отправиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Сервисы бронирования проанализировали цены на отели в двадцати наиболее популярных городах России и выяснили, куда можно недорого съездить в феврале.