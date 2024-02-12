Февраль, купить билет и ехать: куда пермякам отправиться в зимний мини-отпуск

На следующей неделе нас ждут длинные выходные — с 23 по 25 февраля. В это время можно отправиться как в короткую поездку, так и в более длительный отпуск, взяв несколько дополнительных дней для отдыха до или после праздников. Сервисы бронирования проанализировали цены на отели в двадцати наиболее популярных городах России и выяснили, куда можно недорого съездить в феврале.
В среднем по стране проживание в отеле стоит 5800 рублей в сутки на двоих. Дешевле всего можно остановиться в Калининграде — в феврале там можно забронировать отель в среднем за 4300 рублей в сутки на двоих. В Приволжье в число городов с бюджетным отдыхом входят Самара, где средний ценник на размещение двух человек составляет 4500 рублей в сутки, и Казань — 5600 рублей.
Впрочем, отдых в межсезонье всегда обходится дешевле, чем летом или в период новогодних праздников. А посетить достопримечательности или попробовать блюда местной кухни можно и в феврале. Да еще и покататься в свободное время на коньках или лыжах.
Что можно увидеть в городах Приволжья в феврале? Какие достопримечательности, до которых, возможно, не дошли бы руки (или ноги) летом, стоит посмотреть сейчас.
САМАРА.
Одна из главных достопримечательностей города — музей «Бункер Сталина». Его строительство началось в феврале 1942 года, когда в город эвакуировали московское правительство и ждали приезда Иосифа Сталина. «Бомбоубежище ставки Верховного Главнокомандующего» — так официально называется бункер — построили за восемь месяцев. Объект в центре города была настолько засекречен, что даже жители соседних домов не подозревали о том, что происходило поблизости.
Сейчас, чтобы побывать в кабинете, предназначенном для Сталина (где он ни разу не был), нужно спуститься на лифте на 37 метров под землю.
Где находится: улица Фрунзе, 167.
А еще в Самаре можно посетить океанариум — самый большой по площади в Приволжье и самый длинный в Европе. Там обитают более четырех тысяч животных со всего мира, в том числе кубинские крокодилы, акулы, морские черепахи, пингвины.
Адрес: Московское шоссе, 18 км, 25б.
КАЗАНЬ.
Самые узнаваемые достопримечательности Казани находятся на территории кремля, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Там расположена «падающая» башня Сююмбике, 58-метровый шпиль которой отклоняется от вертикальной оси почти на два метра, и мечеть Кул-Шариф, построенная к 1000-летию основания Казани.
Любимое татарское лакомство — чак-чак. И ему даже посвящен отдельный музей, который находится в Старо-Татарской слободе — историческом районе, состоящего из купеческих домов XIX — XX веков. Интерьер музея представляет убранство дома зажиточной татарской семьи. В музее чак-чака можно не только попробовать эту сладость, но еще и научиться ее готовить.
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 18а.
НИЖНИЙ НОВГОРОД.
Древний город, отметивший свое 800-летие, тоже славится своим кремлем. Здесь можно побывать в оборонительных башнях, зайти в старинный собор, попасть на выставку в арсенале. По одной из легенд, в подземельях кремля хранится старинная библиотека Ивана Грозного. Впрочем, документального подтверждения этому нет. Зато совершенно точно, что в кремле, в древнейшем каменном храме Нижнего Новгорода — Михайло-Архангельском соборе, построенном во времена основания города, в 1221 году, покоится прах Кузьмы Минина, ставшего вдохновителем народного ополчения 1612 года.
А рядом с кремлем от памятника Чкалову уходит вниз к набережной огромная Чкаловская лестница, состоящая из 560 ступенек. Она построена в форме «восьмерки», на ней есть несколько смотровых площадок со скамейками.
Одним из самых красивых зданий города считается усадьба Рукавишниковых, где сейчас расположен филиал Нижегородского государственного художественного музея. Архитектурный облик здания и его интерьеры были тщательно восстановлены во время масштабной реставрации. И сейчас музей выглядит как императорский дворец, где столовая в русском стиле сменяется чередой гостиных в духе барокко и рококо и завершается роскошным бальным залом, богато украшенным лепниной, живописью и узорчатым паркетом.
Адрес: Верхневолжская набережная, 7.
ПЕРМЬ.
Пермь — единственный город Земли, чьим именем назван целый геологический период. Музей пермских древностей предлагает путешествие в прошлое Земли, во времена невиданных животных. Там можно увидеть скелеты мамонта, динозавров, древних пермских ящеров, в том числе эстемменозуха — «ящера с короной на голове», и огромного трогонтериевого слона. А дети смогут сами провести «палеонтологические раскопки» и откопать в песке кости древних обителей Прикамья.
Адрес: ул. Сибирская, 15.
В Перми находится один из старейших театров страны. Театр оперы и балета имени Чайковского считается третьим музыкальным театром после Большого и Мариинского. Многие его спектакли становятся значимыми событиями и специально на премьеры в Пермь прилетают зрители из Москвы и Санкт-Петербурга.
Адрес: Петропавловская, 25а.
УЛЬЯНОВСК.
В Ульяновске родился не только Владимир Ленин, но еще и Колобок, а также буква Ё.
Ранее в Симбирской губернии, ныне Ульяновской области, было такое блюдо, как «колебятко» — последний хлеб из квашни. Если вспомнить сказку, то именно собрав остатки муки по сусекам, старуха испекла всем известный колобок. На основании этого ульяновцы считают свой город родиной Колобка. В Ульяновске есть памятник Колобку с надписью: «Руку мою пожмешь — верного друга найдешь, щеку мою потрешь — любовь обретешь, а монетку оставишь — богатым станешь».
Адрес: ул. Урицкого, 88/6.
Считается, что впервые букву Ё использовал уроженец Симбирска — писатель Николай Карамзин. В стихотворении «Опытная Соломонова мудрость» он поставил Ё в слове «слёзы», чтобы срифмовать со словом «розы». Так это было или нет, но в Ульяновске установили двухметровый памятник этой букве.
Адрес: бульвар Новый Венец, 3.
Рядом с аэропортом Ульяновск-Центральный расположен крупнейший в стране музей авиации под открытым небом. В нем представлены пассажирские самолеты — от одномоторных до огромных лайнеров, транспортные самолеты, бомбардировщики, истребители, вертолеты и множество других моделей авиационной техники, в том числе зарубежной.
В музее можно зайти в настоящие самолеты, посидеть в кабинах пилотов и сфотографироваться, стоя на крыле.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Авиационная, 20а.
УФА.
На новой тысячной купюре изображен уфимский Музей археологии и этнографии. Это красивое здание является памятником архитектуры. Но и в самом музее есть на что посмотреть, например, на уникальную коллекцию сарматского золота.
Это изделия, изготовленные в VI — IV веках до нашей эры, в том числе фигурки оленей, вырезанные из дерева и обшитые золотыми пластинами, золотые и серебряные сосуды, созданные персидскими мастерами, доспехи и украшения древних кочевников.
Адрес: у л. Карла Маркса, 6.
В центре столицы Башкирии расположен «Арт-квадрат», где сохранилась историческая застройка XIX века. Раньше здесь стояли особняки и лавки купцов, чаеразвесочная фабрика и первый в городе кинотеатр.
Теперь же квартал представляет собой современное арт-пространство с театральными студиями, ремесленными мастерскими, художественным салоном, кофейнями, рестораном и пиццерией. Здесь часто устраивают спектакли и концерты.
Адрес: ул. Чернышевского, 88.
БУДЬ В КУРСЕ!
Слетать в соседний регион на несколько дней стало возможным благодаря прямым авиарейсам, связавшим между собой города Приволжья. Из Перми два раза в неделю можно улететь в Казань, Самару и Нижний Новгород.
Есть рейсы из Казани в Нижний Новгород, Самару, Уфу и Оренбург. Из Нижнего Новгорода самолеты летают в Самару и Саратов. Из Уфы — в Саратов и Казань.