Минтруда Беларуси напомнило, кому нужно уплатить взносы в ФСЗН до 1 марта 2024

В Министерстве труда и социальной защиты перечислили, кому следует уплатить взносы в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) не позднее 1 марта 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минтруда отметили, что уплатить взносы в ФСЗН за 2023 год не позднее 1 марта необходимо адвокатам, нотариусам, а также индивидуальным предпринимателям.
«Минимальная сумма взноса за полный год осуществления деятельности составляет — 2 326,80 ₽», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, говорится, что тем плательщикам, у которых были перерывы в деятельности в 2023 году, взносы нужно рассчитать самостоятельно при помощи калькулятора, который есть на официальном сайте ФСЗН. Что касается уплаты, то это также необходимо сделать не позднее 1 марта 2024 года.
Отмечается, что для того, чтобы подтвердить периоды неосуществления деятельности, нужно не позднее 31 марта предоставить в территориальные органы ФСЗН документы индивидуального (персонифицированного) учета. Также это можно сделать через личный кабинет плательщика взносов на официальном портале ФСЗН.