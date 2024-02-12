Минтруда Беларуси напомнило, кому нужно уплатить взносы в ФСЗН до 1 марта 2024

Кроме того, говорится, что тем плательщикам, у которых были перерывы в деятельности в 2023 году, взносы нужно рассчитать самостоятельно при помощи калькулятора, который есть на официальном сайте ФСЗН. Что касается уплаты, то это также необходимо сделать не позднее 1 марта 2024 года.