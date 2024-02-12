Экстремальная гололедица в Воронеже сохранится в ближайшие дни

В Воронеже и области продлили действие желтого уровня погодной опасности. Предупреждение о гололедице будет актуально минимум до 18:00 вторника, 13 февраля. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
Согласно прогнозу, днем 13 февраля в столице Черноземья ожидается до +7 градусов, а в ночь на среду, 14 февраля, похолодает до нуля. Сильнейшая гололедица на дорогах образовалась из-за замерзающего дождя, накрывшего Воронеж в ночь на понедельник, 12 февраля.
В городском управлении образования и молодежный политики рассказали, что родители могут не отправлять своих детей в школы и оставить их дома в связи со сложными погодными условиями. В этом случае необходимо предварительно поставить в известность администрацию образовательной организации через своего классного руководителя о пропуске занятий.
РИА «Воронеж» рассказывало, что в связи с экстремальными погодными условиями Госавтоинспекция напомнила воронежцам о безопасном поведении на дорогах.