Экстремальная гололедица в Воронеже сохранится в ближайшие дни

В городском управлении образования и молодежный политики рассказали, что родители могут не отправлять своих детей в школы и оставить их дома в связи со сложными погодными условиями. В этом случае необходимо предварительно поставить в известность администрацию образовательной организации через своего классного руководителя о пропуске занятий.