Конфет не было, а кариес был: новосибирские ученые рассказали о болезнях зубов у древних сибиряков

«Исследование основано на антропологических материалах большереченской культуры из могильника Быстровка-3, датированного второй половиной 1-го тыс. до н. э. Серия включает в себя материалы 130 индивидов, мужчин, женщин и детей, — рассказала BFM-Новосибирск младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Мария Кишкурно. — Эти люди проживали здесь, в районе Верхней Оби, в довольно благоприятных условиях. У них был доступ к воде, плодородная земля. Преобладало скотоводство, рыбная ловля, охота, собирательство. И можно было бы предположить, что с рационом у них все в порядке. Но исследование зубочелюстных патологий показало другую картину. У трети членов исследуемой группы выявлен кариес, как у взрослых, так и у детей. Зубной кариес — почти у 100%. Высокая доля пародонтита, как следствие, прижизненная утрата зубов. Какой мы сделали предположение: рацион у этих людей был смешанный, было много углеводов».