Конфет не было, а кариес был: новосибирские ученые рассказали о болезнях зубов у древних сибиряков

В новосибирском институте археологии и этнографии СО РАН представили результаты многолетних исследований, посвященных заболеваниям зубных болезней древних сибиряков. Эту комплексную работу ученые ведут, изучая останки людей, найденных в могильниках разных эпох. Если предельно кратко формулировать вывод, то он звучит неутешительно: кариес, зубной камень и прижизненная утрата зубов были серьезной проблемой и в древности..
Детальное изучение челюстей древних людей может заинтересовать не только стоматологов. Зубные болезни, диагностированные по останкам, позволяют исследователям делать выводы о рационе и образе жизни тех, кто жил на территории Сибири в далеком прошлом. У новосибирских ученых уже вышло несколько научных работ на эту тему. Для научно-популярной лекции, прочитанной в рамках Дня науки, было выбрано результаты исследований материала, полученного при раскопках в Искитимском районе Новосибирской области.
«Исследование основано на антропологических материалах большереченской культуры из могильника Быстровка-3, датированного второй половиной 1-го тыс. до н. э. Серия включает в себя материалы 130 индивидов, мужчин, женщин и детей, — рассказала BFM-Новосибирск младший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Мария Кишкурно. — Эти люди проживали здесь, в районе Верхней Оби, в довольно благоприятных условиях. У них был доступ к воде, плодородная земля. Преобладало скотоводство, рыбная ловля, охота, собирательство. И можно было бы предположить, что с рационом у них все в порядке. Но исследование зубочелюстных патологий показало другую картину. У трети членов исследуемой группы выявлен кариес, как у взрослых, так и у детей. Зубной кариес — почти у 100%. Высокая доля пародонтита, как следствие, прижизненная утрата зубов. Какой мы сделали предположение: рацион у этих людей был смешанный, было много углеводов».
Исследование продолжается, и окончательный вывод еще не сделан. Но одна из версий связывает смену рациона у местных скотоводов и охотников с мигрантами. Археологи полагают, что заход на территорию региона воинственных кочевников мог сильно повлиять на образ жизни довольно мирных, не привыкших обороняться, сообществ. Источником углеводов у древних сибиряков, возможно, было плохо обработанное зерно, говорят ученые. Что касается гигиены полости рта, в археологических памятниках эпохи раннего железа не находя никаких ничего, что можно бы принять за подобие зубных щеток. Такие предметы стали появляться только в средневековье.
Ранее BFM-Новосибирска рассказывал о том, что на археологическом памятнике Быстровка-2 были найдены три черепа, которые могут свидетельствовать о жестоком культе с обезглавливанием людей.