С привкусом лекарства: мед с антибиотиком обнаружили в Приморье

Специалисты приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили в партии меда, предназначенного на экспорт в Китай, остатки лекарственного средства, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В партии продукции из Амурской области общим весом весом 8,9 тонн обнаружены остатки антибактериального препарата дифлоксацина.
«Наличие остатков лекарственного средства в меде нарушает требования Технического регламента “О безопасности пищевой продукции” и требования ГОСТа к натуральному меду», — сообщили специалисты.
По их словам, употребление меда с остатками лекарственных средств может вызвать аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов. По информации ведомства, источником загрязнения мёда могла стать лечебно-профилактическая обработка пчёл лекарственными препаратами.