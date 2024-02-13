С привкусом лекарства: мед с антибиотиком обнаружили в Приморье

По их словам, употребление меда с остатками лекарственных средств может вызвать аллергическую реакцию и привести к снижению чувствительности к действию препаратов. По информации ведомства, источником загрязнения мёда могла стать лечебно-профилактическая обработка пчёл лекарственными препаратами.