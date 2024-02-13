МЧС: В Приангарье разыскивают экстремалов, у которых проблемы с инстинктом самосохранения

По мере того, как ледовая обстановка на Байкале продолжает ухудшаться, число экстремалов, готовых ради то ли порции адреналина, то ли хайпа рискнуть жизнью, прокатившись по озеру на машине, не уменьшается. А, судя по публикациям в соцсетях, лишь растет.