МЧС: В Приангарье разыскивают экстремалов, у которых проблемы с инстинктом самосохранения

Очередная «выходка» человека за рулем «буханки», решившегося на эффектный трюк, привлекла накануне, во понедельник, 12 февраля, внимание спасателей.
«Видео, снятое на Байкале ради хайпа, теперь проверяют надзорные органы. Сразу несколько нарушений могли привести к трагедии… Что в голове у людей и что с чувством самосохранения — большая загадка», — написано в Telegram-канале регионального МЧС.
Впрочем, судя по комментариям под видео, пользователи соцсетей трюк оценивают совсем не так, как хотели бы постановщики:
«…конечно, выбор способа самоубийства каждый волен выбирать) только Байкал реально жалко. Столько металлолома уже на дне» (@Светлана Канина).
«Слабоумие и отвага» (@Katerinka).
«Развлекаются, весело. А спасатели, ценой своей жизни вытаскивают их из полыньи. Наказать и строго» (@Larisa_v).
В настоящее время проверкой видео и поиском людей, на нем запечатленных, занимаются спасатели и полиция. И не для того, чтобы вручить награду за храбрость.
Напомним, в выходные сразу два внедорожника провалились в трещину на льду Байкала неподалеку от Большого Голоустного.