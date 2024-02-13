В Красноярск из Китая привезли почти тонну зараженных ананасов

В Красноярск пресекли ввоз зараженных ананасов из Китая. Специалисты Россельхознадзора проверили партию весом 995 кг.
В ходе контроля выявили признаки заражения продукции карантинным вредителем. В результате лабораторных исследований в ананасах нашли червеца Комстока.
Данный вредитель распространен на территории Евразийского экономического союза. Чаще всего он заводится в следующих видах растений — хурма, груша, яблоня, гранат, персик, виноград, свекла, морковь, картофель, шелковицы, катальпа, тополь.
В результате привезенная партия ананасов прошла процедуру обеззараживания и не представляет опасности. Собственнику фруктов объявили предостережение.
В Россельхознадзоре добавили: с начала 2024 года это уже третий случай выявления червеца Комстока при контроле фруктов. В 2023 году специалистами ведомства было установлено 13 случаев выявления данного карантинного вредителя.