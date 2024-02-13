Сильный туман задержится в Самарской области 13 февраля

Во вторник, 13 февраля 2024 года, в Самарской области ожидается сильный туман. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня местами в регионе, в том числе в Самаре, сохранится туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Водителям рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Напомним, также 13 февраля в Самарской области прогнозируются сильный гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.