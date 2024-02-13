Утром 13 февраля дорожные пробки в Перми достигли максимального значения в 10 баллов

Утро 13 февраля не задалось для жителей Перми, пользующихся личным и общественным транспортом. К 09:00 город встал в 10-балльных дорожных пробках во всех районах.
Городской департамент транспорта начал фиксировать отставание от графика движения автобусов и трамваев в среднем на 20−30 мин. уже с 08:00, к девяти утра ведомство сообщило о появлении 10-балльных пробок.
Наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на улицах Соликамской, Огородникова, Малкова, Боровой, Героев Хасана, Уинской, Чкалова, Попова и Комсомольском проспекте.
В утренние часы 13 февраля произошло более 10 ДТП: на шоссе Космонавтов, улицах Ленина, Попова, Чкалова, Героев Хасана, Чернышевского, Свердлова, Огородникова, Гашкова, Лянгасова и Первомайской, Южной дамбе и Восточном обходе.
Одной из причин дорожного коллапса на улицах Перми стала плохая работа коммунальных служб, которые не сумели обеспечить безопасное движение транспорта с учетом неблагоприятных погодных условий — гололеда, снежных заносов.
В Перми неубранная от снега и наледи проезжая часть очень часто становится причиной ДТП с участием пешеходов и транспорта. По информации краевого ГУ МВД РФ, с начала зимы на территории города зарегистрировали более 2 тыс. ДТП, которых четыре человека погибли и пострадали 145.