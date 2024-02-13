Утром 13 февраля дорожные пробки в Перми достигли максимального значения в 10 баллов

В Перми неубранная от снега и наледи проезжая часть очень часто становится причиной ДТП с участием пешеходов и транспорта. По информации краевого ГУ МВД РФ, с начала зимы на территории города зарегистрировали более 2 тыс. ДТП, которых четыре человека погибли и пострадали 145.