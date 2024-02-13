Последние новости Воронежа на 13 февраля 2024 года: обледенелые улицы, задержание диверсанта и «Сапоги Петра I» без шпоры

Сотрудники ФСБ России задержали в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии. Жителя соседнего государства подозревают в поджоге электроподстанции в Тульской области. Как пояснили в Федеральной службе безопасности, молодой человек уже был судим за хулиганство с применением оружия. В прошлом месяце он вышел на свободу. Затем его завербовали украинские спецслужбы. 6 февраля мужчина устроил диверсию в Туле, а затем отправился в Воронежа для поджога трансформаторной электроподстанции и насосной станции. При задержании у гражданина Белоруссии изъяли мобильный телефон и три зажигательных смеси. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.