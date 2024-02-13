Последние новости Воронежа на 13 февраля 2024 года: обледенелые улицы, задержание диверсанта и «Сапоги Петра I» без шпоры

Сотрудники ФСБ России задержали в Воронеже 25-летнего гражданина Белоруссии. Жителя соседнего государства подозревают в поджоге электроподстанции в Тульской области. Как пояснили в Федеральной службе безопасности, молодой человек уже был судим за хулиганство с применением оружия. В прошлом месяце он вышел на свободу. Затем его завербовали украинские спецслужбы. 6 февраля мужчина устроил диверсию в Туле, а затем отправился в Воронежа для поджога трансформаторной электроподстанции и насосной станции. При задержании у гражданина Белоруссии изъяли мобильный телефон и три зажигательных смеси. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Мэр Воронежа объяснил гололед на дорогах и тротуарах уникальной зимой. Вадим Кстенин заявил, ни один город мира в моменте не справится с таким погодным явлением. Сначала Воронеж замело: в первый месяц выпала трехмесячная норма осадков, а во второй — двухмесячная. А теперь началась череда безумных перепадов через ноль. 12 февраля городские улицы покрылся льдом. Дороги, дворовые проезды, тротуары, подходы к остановкам и переходам превратились в каток. Передвигаться в таких условиях хоть пешком, хоть на транспорте оказалось крайне проблематично. Некоторые воронежцы сообщали, что буквально ползут на четвереньках, преодолевая опасные участки.
Арт-объект «Сапоги Петра I» в Воронеже снова лишился шпоры. Отсутствие фрагмента скульптуры горожане заметили в воскресенье. С момента возвращения сапог прошло меньше десяти дней. Их демонтировали в середине января из-за обнаруженных дефектов и повреждений. Арт-объект вернулся после ремонта 2 февраля: их отмыли от зеленого налета, покрыли лаком и восстановили утраченную шпору на правом сапоге. Теперь же шпоры нет на левом. Мэрия решила обратиться с заявлением в полицию. По словам чиновников, визуально установлено, что повреждение образовалось из-за воздействия на утраченный элемент. В ближайшее время администрация обсудит с автором вариант восстановления отломанной шпоры.
13 февраля в Воронеже на площади Ленина временно отключат светофор. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы с 10 до 14 часов не будет работать светофор у дома № 8. Водителям придется руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков. Отметим, что в течение недели запланировано переключение объектов на улице Плехановской — от ВГУ до площади Заставы.