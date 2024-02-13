Волонтеры борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге

«Поступило много обращений — жители города просят помочь убрать снег со двора, почистить дороги и тротуары. Городские службы благоустройства загружены, потому что снега действительно очень много. В борьбе со стихией нужно объединяться, чтобы победить ее последствия. Конечно, почистить целый район и тем более весь город мы не можем. Но в силах оказать точечную помощь. По просьбам жителей волонтеры почистили несколько дворов на улицах Орджоникидзевского района», — поделился руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев.