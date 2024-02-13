Волонтеры борются с последствиями циклона «Ольга» в Екатеринбурге

Накануне на Екатеринбург обрушился масштабный снежный циклон «Ольга». На ликвидацию его последствий городские службы благоустройства за выходные направили порядка 820 единиц спецтехники и более 970 дорожных рабочих. На улицы и во дворы Эльмаша также вышли активисты.
Волонтеров с лопатами и уборочную спецтехнику для помощи городу направил Волонтерский центр Алексея Вихарева.
«Поступило много обращений — жители города просят помочь убрать снег со двора, почистить дороги и тротуары. Городские службы благоустройства загружены, потому что снега действительно очень много. В борьбе со стихией нужно объединяться, чтобы победить ее последствия. Конечно, почистить целый район и тем более весь город мы не можем. Но в силах оказать точечную помощь. По просьбам жителей волонтеры почистили несколько дворов на улицах Орджоникидзевского района», — поделился руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев.
Несколько дней добровольцы трудились на ул. Таганской и Старых Большевиков. По словам местных жителей, такого количества снега, как после циклона «Ольга», в своих дворах они не помнят давно. Волонтеры помогли нескольким автомобилистам выбраться из снежных заносов в дворовых проездах. В понедельник к работе присоединились пять единиц уборочной спецтехники. Весь собранный снег вывезен за пределы города на снежный полигон.
Этой зимой активисты Волонтерского центра не впервые выходят на борьбу со снежными завалами. Во время декабрьских снегопадов они почистили большую территорию 23-й городской больницы: расчистили дороги вокруг лечебного корпуса, парковочные места для пациентов и сотрудников больницы. В январе убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в детсадах № 9, 382, помогли родителям построить горки.
Снегоуборочные работы будут вестись вплоть до самой весны.
Напомним, что Волонтерский центр был открыт в ноябре 2023 года. Но активисты начали помогать городу и его жителям раньше. Так, за лето и осень волонтеры провели более 50 субботников во дворах, на берегах водоемов и других площадках. Кроме того, они регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия, поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях.