Правительство готово рассмотреть механизм контроля мобильных переводов казахстанцев

«Мобильные переводы будут — будем проверять, но мы посмотрим. Нам нужно, допустим, еще раз говорю, у нас правовое государство, справедливое государство, правильно? Мы с вами должны следовать этим нашим законам. Кто-то платит, кто-то не платит. Должна быть справедливость. Значит должны все платить. Но платить понятно. От размеров своего. Поэтому мы сейчас смотрим всякие разные режимы. Продумываем, чтобы в этих режимах они работали. Это вот с правом боли. Это не обязательно взять из загнать всех», — указал Мади Такиев.