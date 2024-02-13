Правительство готово рассмотреть механизм контроля мобильных переводов казахстанцев

Министр финансов Мади Такиев рассказал, будет ли меняться позиция правительства в части контроля мобильных переводов граждан.
«Все должно регулироваться в правовом поле. Основная задача и в Конституции у нас прописано, что уплата налогов является обязанностью каждого гражданина. Но мы в проекте нового Налогового кодекса обсуждаем режимы налогообложения для разных категорий, чтобы они были приемлемыми, простыми и чтобы не было таких резких, чтобы настроение портилось», — заявил он.
Позже глава Минфина добавил, что в этом вопросе должна быть справедливость.
«Мобильные переводы будут — будем проверять, но мы посмотрим. Нам нужно, допустим, еще раз говорю, у нас правовое государство, справедливое государство, правильно? Мы с вами должны следовать этим нашим законам. Кто-то платит, кто-то не платит. Должна быть справедливость. Значит должны все платить. Но платить понятно. От размеров своего. Поэтому мы сейчас смотрим всякие разные режимы. Продумываем, чтобы в этих режимах они работали. Это вот с правом боли. Это не обязательно взять из загнать всех», — указал Мади Такиев.
В свою очередь глава МНЭ Нурлан Байбазаров назвал этот вопрос чувствительным.
«Поэтому у меня есть поручение еще раз посмотреть на этот вопрос, мы еще раз внутри финансово-экономического блока этот вопрос рассмотрим. Еще раз детально обсудим, механизм детализации, критерии. Мы еще вернемся к этому вопросу», — подчеркнул министр.
Ранее премьер-министр заявил, что ставка НДС в Казахстане повышаться не будет.