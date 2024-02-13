В Воронежской области выросла заболеваемость ковидом

В Воронежской области продолжается рост заболеваемости ковидом. За неделю с 5 по 11 февраля санитарные врачи зарегистрировали 925 новых случаев коронавируса. Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, это на 12% выше уровня заболеваемости предыдущей недели. Медики называют рост сезонным. В настоящее время вводить ограничительные мероприятия на территории региона не планируется.