В Уфе хирурги провели уникальную операцию на колено с помощью робота

По данным пресс-службы медучреждения, оперировали женщину старше шестидесяти лет. Ранее она страдала от болей в коленях. В БГМУ предложили провести операцию с помощью робота, после которой у неё будет возможность ходить без мук.
«Технология проведения операций с помощью робота будет развиваться и дальше. Во многих странах мира такие роботы работают круглосуточно. Хирург может устать или заболеть, робот полностью исключает человеческий фактор и ошибки. Роботическая хирургия в ортопедии скоро станет основной в нашей хирургии, так же как и стала в урологии, онкологии, сосудистой хирургии», — прокомментировал ректор БГМУ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Павлов.
Операция на колено длилась всего час. Раньше хирурги вырезали кость с использованием титана, а сегодня все делается с помощью лазера. Операция с использованием робота — это субмиллиметровая точность фрезерования, сниженный риск кровопотери, ускоренная реабилитация, уменьшение болевого синдрома.
«В операционной хирург работает один, он не нуждается в бригаде ассистентов, все делает робот. С допуском в 0,1 мм можно сделать точный отпил, при этом мы не создаем гетерогенные последствия или вероятность последствий после вмешательства. Здесь удаляются ткани, рана остается чистой. Когда мы помещаем имплантат, он “встает” прецизионно и с минимальным риском осложнений», — рассказал заведующий кафедрой травматологии и ортопедии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Булат Минасов.
За ходом роботизированной операции в прямом эфире следили ординаторы, затем они смогли задать интересующие их вопросы.
«Ранее с коллегами из Башкирии мы уже работали в Москве, и они уже обученные хирурги. Сейчас мы помогаем ставить технику здесь, в новых условиях. Достоинства этого робота в том, что возможно проведение операции через интернет», — отметил профессор Сеченовского университета кафедры травматологии, ортопедии и патологии суставов Андрей Грицюк.
Центр роботизированной хирургии в клинике БГМУ сегодня является единственным в Приволжском федеральном округе. Специалисты отмечают, что с каждым годом он совершенствуется. Налажен и опыт работы при помощи современных технологий.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе врачи прооперировали 6-летнюю пациентку с паховой грыжей.