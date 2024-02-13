«СКА-Хабаровск» может перенести матч ¼ Кубка России в Сочи

Руководство ФК «СКА-Хабаровск» планирует в ближайшее время обратиться в Российский футбольный союз с просьбой о переносе места матча четвертьфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Сочи». Напомним, по жребию в этой части турнира армейцы должны сыграть на домашнем стадионе с ФК «Сочи» 14 марта, при этом в календаре у красно-синих на 10 марта стоит встреча с новороссийским «Черноморцем», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».