«СКА-Хабаровск» может перенести матч ¼ Кубка России в Сочи

Руководство ФК «СКА-Хабаровск» планирует в ближайшее время обратиться в Российский футбольный союз с просьбой о переносе места матча четвертьфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Сочи». Напомним, по жребию в этой части турнира армейцы должны сыграть на домашнем стадионе с ФК «Сочи» 14 марта, при этом в календаре у красно-синих на 10 марта стоит встреча с новороссийским «Черноморцем», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Планируем перенести матч Кубка России с «Сочи» из‑за сложной логистики, — сказал генеральный директор хабаровского клуба Михаил Гусев в беседе с корреспондентом «Матч ТВ». — Стадион «Фишт» в Сочи и стадион «Динамо» у нас в списке резервных, с руководством ФК «Сочи» вопрос обсуждали и они не возражают. Пошли нам навстречу, за это им особая благодарность.
Напомним, четвертьфинальные матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России состоятся с 12 по 14 марта. В Пути регионов команды проведут встречи первого этапа четвертьфинальной стадии турнира. Во втором этапе победители пар сыграют с клубами, проигравшими в ¼ финала раунда плей-офф Пути РПЛ.