Наталья Лапина: «Живя в коммуналке, приятно хотя бы поносить королевские наряды»

- Для меня это была очень сложная работа главным образом потому, что она была первой. 14 серий, очень тяжёлый материал. Я сразу попала в кадр со звёздами — там был невероятный актёрский состав. Мне было очень страшно, у меня поджилки тряслись. Но я на это смотрела как на школу, училась у актёров, которые меня окружали. Конечно, я прочитала роман. Но насколько я его тогда поняла… Он безумно сложный. И Виктор Титов видел его по-своему. Режиссёр, который снимал «Здравствуйте, я ваша тётя», и вдруг Горький! Титов был очень абьюзивный. На съёмках он часто рявкал на нас, чтобы ввести в нужное состояние. Но было безумно интересно. Армен Джигарханян, Андрей Харитонов, Александр Калягин, Алексей Жарков, Светлана Крючкова — для меня работа с ними — замечательная школа. Мне всего 18 лет, а я играла возрастную роль. Это непривычно. - Каково это — играть 45‑летнюю в 18?