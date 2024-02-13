Наталья Лапина: «Живя в коммуналке, приятно хотя бы поносить королевские наряды»

Наталья Лапина — актриса, увидев которую, невозможно забыть. Тонкие черты лица, идеальная фигура, сияющая улыбка, огромные глаза — такими рисуют сказочных принцесс и королев. И она действительно стала самой красивой королевой отечественного кино в фильме «Дон Сезар де Базан». А её героиня Мария Полозова в картине «Поездка в Висбаден» поразила самого Папу Римского. Легендой стала и первая роль Натальи, которую она сыграла, ещё будучи студенткой Нижегородского театрального училища, в фильме «Жизнь Клима Самгина». О своём пути к успеху от Нижнего Новгорода до Голливуда актриса рассказала сайту Pravda-nn.ru.
Горький, открывающий двери.
Родилась Наталья в Сормове. После школы поступила в техникум, расположенный рядом с домом, и, получив профессию инженера-конструктора, пошла работать на завод «Красное Сормово». И, быть может, она стала бы выдающимся конструктором, но как-то, отдыхая с друзьями в ресторане, Наталья там спела, и ей тут же предложили выступать по вечерам. Так началась её карьера певицы. (Позже она выступала в составе рок-групп «Адвокат» и «Рандеву».) А вскоре девушка поступила в театральное училище и даже сыграла свою первую кинороль. - Говорят, раньше студентам запрещали сниматься в кино. Как вам удалось убедить педагогов, чтобы они вас отпустили в «Жизнь Клима Самгина»?
- Мне очень повезло с педагогами: Валерий Соколоверов, Рива Левите, Татьяна Цыганкова — таких педагогов сейчас нет. Они во всём меня поддерживали и на съёмки в Питер с лёгкостью отпускали. К тому же картина была по Горькому, поэтому много натурных красивых съёмок было в Нижнем. Так что удавалось совмещать. - Об этом романе Горького до сих пор спорят литературоведы. Что, став его героиней, открыли в нём вы?
- Для меня это была очень сложная работа главным образом потому, что она была первой. 14 серий, очень тяжёлый материал. Я сразу попала в кадр со звёздами — там был невероятный актёрский состав. Мне было очень страшно, у меня поджилки тряслись. Но я на это смотрела как на школу, училась у актёров, которые меня окружали. Конечно, я прочитала роман. Но насколько я его тогда поняла… Он безумно сложный. И Виктор Титов видел его по-своему. Режиссёр, который снимал «Здравствуйте, я ваша тётя», и вдруг Горький! Титов был очень абьюзивный. На съёмках он часто рявкал на нас, чтобы ввести в нужное состояние. Но было безумно интересно. Армен Джигарханян, Андрей Харитонов, Александр Калягин, Алексей Жарков, Светлана Крючкова — для меня работа с ними — замечательная школа. Мне всего 18 лет, а я играла возрастную роль. Это непривычно. - Каково это — играть 45‑летнюю в 18?
- Мне действительно пришлось сыграть героиню от юности до зрелых лет. У меня сразу кинопроба была на возрастной грим. Меня утвердили, потому что я, совсем молодая девчонка, подходила для этой роли. Но, конечно, тут важны были и репетиции, и грим. Для этого и существует мастерство актёра, и я очень старалась!- Этот фильм открыл вам многие двери, в том числе и дверь знаменитого Театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.
- Не только фильм. Руководитель театра, режиссёр Игорь Владимиров был у нас в училище председателем экзаменационной комиссии и прямо с дипломного спектакля увёз меня в свой театр. Сразу дал мне главную роль в спектакле «Станция» с Михаилом Боярским. Это была большая радость и удача — тяжело было попасть в столичный театр.
Королева из коммуналки.
- Вскоре с Боярским вы снялись в фильме «Дон Сезар де Базан». Этот фильм позволил вам показать себя во всём блеске — исторические наряды, кружева, драгоценности. Всё это словно создано для вас… Какие впечатления у вас остались от съёмок?
- Ну, во‑первых, это сказка. Это же Ян Борисович Фрид! После его «Собаки на сене» всё, что он делал, было сказкой. Замечательный режиссёр, я обожала с ним работать, летала по площадке окрылённая! Аня Самохина, Миша Боярский, песни, наряды… Не было никаких тяжёлых моментов. Правда, Юра Богатырёв сразу после съёмок умер, даже не увидев фильм… Но время было замечательное.
Тогда мы познакомились и подружились с Аней Самохиной. У нас оказалось много общего. Обе из провинции: я — из Горького, она — из Череповца. Мы в моей питерской коммуналке проводили очень много времени, мечтали. Мы же тогда не могли себе ничего купить. Времена были такие: когда деньги заработал в кино, например, 2000 рублей за фильм — это 20 театральных зарплат, а ничего не купишь. Ни машины, ни квартиры. Зато не было никаких звёздных болезней. Мы просто любили искусство и делали всё ради любви к нему. - Тогда же вышел фильм «Поездка в Висбаден», снятый Евгением Герасимовым по тургеневским «Вешним водам», в котором вы сыграли Марию Полозову. Эротичный и целомудренный одновременно, он поразил зрителей, включая Папу Римского, повелевшего показать его на центральной площади Венеции. Чем фильм стал для вас?
- Это один из моих любимых фильмов. Он так красиво снят по свету, по операторской работе. Странно, что не стал знаковым для России. Почему его не показывают, я не понимаю. Также как и мюзикл Жени Гинзбурга «Руанская дева по прозвищу Пышка». Хорошая картина, добрая. Звёзды там собрались — Абдулов, Ярмольник, Райкин, Джигарханян, Русланова. Я очень люблю фильмы, где есть исторические костюмы. Живя в коммуналке чуть ли не с тараканами, приятно хотя бы поносить королевские наряды и в каретах поездить!- А ведь, кстати, именно в роли королевы многие зрители открыли вас для себя как певицу. Очень был нежный дуэт в «Доне Сезаре».
- За Аню Самохину там пела профессиональная певица Марина Цхай, а я пела сама. Это мои первые куриные потуги, мне до сих пор стыдно за песню, которую я там пропищала. Тогда не думала, что буду профессионально писать музыку, тем более для американского кино. Гораздо позже я начала профессионально заниматься музыкой, окончила институт в Лос-Анджелесе, училась петь в разных жанрах. А сейчас пишу песни на русском и на английском и рада, что у меня получается.
Главное — музыка.
- Какая же песня самая любимая?
- «По полюшку», сейчас её кто только не поёт. Это приятно. Я написала и музыку, и слова. Получился очень глубокий текст. Актёрская школа даёт о себе знать — хочется, чтобы, исполняя мои песни, люди чувствовали, сопереживали, сострадали. Ведь иногда слушаешь слова современных песен и думаешь, кто же эту дрянь написал!- Кто из исполнителей, для кого вы писали ваши песни, лучше всех их исполнил?
- На самом деле я пишу для себя. После первого альбома музыка стала новым этапом моего творчества. Она привела меня в Германию, там я написала песню для фильма с Хью Грантом и Малкольмом Макдауэлом «Ночной поезд в Венецию». Потом мы приехали в Америку её записывать, и я влюбилась в студийную атмосферу.
Музыка хороша тем, что я создаю её от и до, и никто мне не указ. Но быть автором непросто. Что недавно получилось с Любовью Успенской — она песню «По полюшку» ухватила, не думая об авторских правах. Это непорядочно. А вот «Дуэт Римские» очень хорошо её исполнил. Мальчик Akmal", совсем молодой, сделал ремикс тоже хорошо. Я всегда радуюсь, если люди относятся с уважением к автору. - А почему вы вдруг решили стать психологом?
- Я всегда скупала книжки по саморазвитию. Мне это было очень интересно, и я решила получить диплом. Отучилась семь лет, защитила диссертацию. В 20 лет нужно сниматься в кино, порхать, летать, танцевать. А в 40 получить диплом и помогать людям. Но главное в моей жизни всё-таки музыка. - Несколько лет назад вы возвращались в Россию, но потом опять уехали. Вернётесь ли снова? И есть ли у нас шанс увидеть вас в кино?
- Обязательно вернусь. Я не рвала с Россией. У меня и вещи в Москве в студии заперты, моя аппаратура. Может, даже в мае получится. Очень хочется увидеть родных. А кино — если хороший сценарий, я всегда готова. Но сниматься в дурацких сериалах ради денег я никогда не буду.