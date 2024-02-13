В Минздраве опровергли слухи о дефиците лекарств в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Государственные аптеки Крыма располагают необходимым запасом лекарств и медицинских препаратов из списка жизненно необходимых. Об этом сообщили пресс-службе республиканского минздрава.
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы прекращении поставок лекарственных препаратов на полуостров.
«По информации “Крым-Фармация”, в учреждении имеется полный ассортиментный перечень лекарственных препаратов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и препаратов для медицинского применения», — сказано в сообщении республиканского минздрава.
При это отмечается, что временные задержки с поступлением отдельных позиций льготных лекарственных препаратов связаны с проведением закупок. Их поставка ожидается в ближайшие две недели.
В министерстве также подчеркнули, что в государственную аптечную сеть поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно. Медикаменты поступают как через Керченскую паромную переправу, так и по альтернативному маршруту через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек минздравом Крыма обеспечено взаимодействие с республиканским минтрансом.
Кроме того, на регулярной основе сотрудники министерства проводят мониторинг наличия и цен на наиболее распространенные препараты в государственной и коммерческих аптечных сетях.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что крымчане жалуются на недостаток лекарств для льготных категорий граждан. Он назвал данную ситуацию недопустимой и потребовал обеспечить больных онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом необходимыми препаратами.
В свою очередь председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель сообщила, что в Крыму почти 80 пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями обеспечиваются дорогостоящими лекарствами в рамках созданного по поручению президента РФ фонда «Круг добра».