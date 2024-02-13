МЧС России: в Новосибирской области ожидается мокрый снег, ветер и гололедица

В регионе прогнозируются опасные метеорологические явления: мокрый снег, ветер и гололедицу. Об этом сибиряков предупреждает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.
По данным метеорологов, 14 февраля днём и ночью 15 февраля 2024 года в Новосибирской области ожидается снег, местами интенсивный, метели, а также усиление ветра до 18−23 м/с, с порывами до 25 м/с и выше.
Ожидается похолодание, снежные заносы на дорогах и гололедица. В условиях плохой погоды необходимо помнить о соблюдении правил безопасности.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области прогнозируют похолодание до −33 градусов.