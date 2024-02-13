Умер генерал Валерий Востротин

Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Генерал-полковник не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года. За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Валерий Востротин получил звание Героя СССР.
С 1994 по 2003 годы Валерий Востротин был заместителем Сергея Шойгу, руководившего МЧС России. После Востротин был депутатом Госдумы четвертого созыва. С 2017 года генерал-полковник был главой попечительского совета парка «Патриот». Также он снялся в трех фильмах: «Черная акула», «Путь» и «Документальный фильм Боевое братство».
9 парашютно-десантная рота в составе 345-го гвардейского полка под командованием Валерия Востротина стала известна благодаря захвату и бою за безымянные высоты, отмеченные на картах как 3234 и 3228. 7 января 1988 года бойцы в течение 12 часов держали оборону против превосходящей силы противника. Одержанная победа позволила разблокировать дорогу к городу Хост и возобновить снабжение советских войск.
Николай Сергеев; Александра Горошилова