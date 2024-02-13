Умер генерал Валерий Востротин

Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Генерал-полковник не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года. За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Валерий Востротин получил звание Героя СССР.