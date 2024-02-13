Антициклон из Скандинавии принесет в Татарстан морозы до −28 градусов

О сильных морозах предупреждает Гидрометцентр республики. Этой ночью и завтра днем в Казани и Татарстане похолодает до — 28 градусов. Аномальные температуры, которые ниже нормы на 14 градусов, несет к нам антициклон из Скандинавии. Его влияние в Татарстане сохранится до субботы.