Антициклон из Скандинавии принесет в Татарстан морозы до −28 градусов

О сильных морозах предупреждает Гидрометцентр республики. Этой ночью и завтра днем в Казани и Татарстане похолодает до — 28 градусов. Аномальные температуры, которые ниже нормы на 14 градусов, несет к нам антициклон из Скандинавии. Его влияние в Татарстане сохранится до субботы.
Синоптики ожидают, что столбики термометров эти дни могут опуститься и до — 33 градусов. На дорогах гололедица.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Нижнекамска смогли выручить детей, которые застряли в автобусе на трассе. Автобус с детьми направлялся в Казань на конкурс.