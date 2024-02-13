В Перми с 23 февраля на два месяца перекрывают шоссе Космонавтов

Из распоряжения следует, что движение транспорта на автомобильной дороге по шоссе Космонавтов будет временно закрыто с 00:00 23 февраля по 30 апреля. Причина перекрытия — строительство автодороге улице Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.