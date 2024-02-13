В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 32%

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. В Крыму за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 12 тысяч человек, эпидемический порог превышен на 32%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
«На шестой отчетной неделе 2024 года в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 12 112 человек, эпидемический порог превышен на 32,1%», — говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю ОРВИ заболели 3,4 тыс человек, заболеваемость ниже эпидемического порога на 12,1%.
По данным мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии, отметили в ведомстве.
В управлении Роспотребнадзора также сообщили, что в Крыму и Севастополе зарегистрировано более 400 новых случаев Covid-19 за неделю.