В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 32%

В Крыму за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 12 тысяч человек, эпидемический порог превышен на 32%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.