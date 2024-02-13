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Как россияне оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В начале февраля американский политический обозреватель Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Редакция Новостей Mail.ru узнала, как эту беседу оценивают россияне.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 10—11 февраля. В опросе приняли участие почти 50 тысяч человек из 50 регионов России. 60% респондентов составили мужчины, 40% — женщины.

62% участников опроса смотрели полную запись интервью, 27% просмотрели некоторые фрагменты видео. 88% респондентов потребляли новостной контент по теме интервью во всех возможных форматах: в интернете, мессенджерах, соцсетях, по радио и ТВ. 6% опрошенных ответили, что не собираются просматривать интервью.

57% россиян считает интересным все содержание разговора российского президента с экс-ведущим Fox News. Порядка 20% опрошеных считают интересной большую часть беседы Путина и Карлсона, более 12% выделили в качестве интересных отдельные темы, а 10% респондентов назвали интервью в целом неинтересным.

Редакция Новостей Mail.ru попросила читателей выбрать наиболее запомнившиеся темы из списка затронутых в интервью. Здесь можно было отметить несколько вариантов. Вот как распределились ответы россиян:

  • о конфликте на Украине — 53%;
  • о взрыве «Северных потоков» — 53%;
  • о внешней политике России — 49%;
  • об истории Российского государства и Украины — 45%;
  • о возможности конфликта с Польшей или Латвией — 34%;
  • о вступлении России в НАТО — 32%;
  • об Илоне Маске и искусственном интеллекте — 29%;
  • об экономике России — 28%;
  • об отношениях России с Китаем — 27%;
  • о Владимире Зеленском — 24%;
  • об Эване Гершковиче — 14%;
  • «затрудняюсь ответить» — 8%.

78% россиян согласны с высказыванием, что беседа Такера Карлсона с российским президентом — это возможность транслировать позицию России западной аудитории. 9% уверены, что журналист пытается привлечь внимание к своей персоне, а 7% — что таким образом часть американских элит налаживает контакты с Россией.

82% участников опроса знали о том, кто такой Такер Карлсон до появления новостей о его приезде в Россию. 17% не слышали о журналисте до его разговора с президентом РФ.

Редакция Новостей Mail.ru до публикации интервью также провела опрос читателей, в котором приняли участие около 68 тысяч человек из 50 регионов России.

На вопрос «Будете смотреть интервью?» — 77% ответили положительно, 3% — отрицательно. 17% ответили «Скорее да», 2% — «Скорее нет». При этом 2% россиян ответили вопросом на вопрос, выбрав формулировку: «Кто такой Такер Карлсон?». После того, как редакция предложила читателям краткую биографическую справку об американском журналисте, 49% решили не смотреть интервью, 18% не были уверены, но склонялись к отказу от просмотра, 16% сомневались, но полагали, что посмотрят видео, 10% ответили утвердительно. На долю сомневающихся в целесообразности просмотра пришлось 7% респондентов.

По мнению 48% опрошенных, данное интервью не cможет изменить отношение западных политиков и граждан к спецоперации на Украине. 39% ответиших на данный вопрос убеждены в обратном. 13% не уверены, возымеет ли беседа подобный эффект.

В последнем вопросе «Какие темы вы бы хотели услышать в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?» можно было выбрать сразу несколько вариантов ответа, и результаты распределились следующим образом:

  • внешняя политика России — 62%;
  • перспективы отношений РФ и США — 53%;
  • причины спецоперации на Украине — 47%;
  • внутренняя политика России — 26%;
  • противостояние Трампа и Байдена — 15%;
  • выборы в России — 8%;
  • затрудняюсь ответить — 7%;
  • личная жизнь президента России — 4%;
  • свой ответ — 3%.

Путин Владимир
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