Как россияне оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru
62% участников опроса смотрели полную запись интервью, 27% просмотрели некоторые фрагменты видео. 88% респондентов потребляли новостной контент по теме интервью во всех возможных форматах: в интернете, мессенджерах, соцсетях, по радио и ТВ. 6% опрошенных ответили, что не собираются просматривать интервью.
57% россиян считает интересным все содержание разговора российского президента с экс-ведущим Fox News. Порядка 20% опрошеных считают интересной большую часть беседы Путина и Карлсона, более 12% выделили в качестве интересных отдельные темы, а 10% респондентов назвали интервью в целом неинтересным.
Редакция Новостей Mail.ru попросила читателей выбрать наиболее запомнившиеся темы из списка затронутых в интервью. Здесь можно было отметить несколько вариантов. Вот как распределились ответы россиян:
- о конфликте на Украине — 53%;
- о взрыве «Северных потоков» — 53%;
- о внешней политике России — 49%;
- об истории Российского государства и Украины — 45%;
- о возможности конфликта с Польшей или Латвией — 34%;
- о вступлении России в НАТО — 32%;
- об Илоне Маске и искусственном интеллекте — 29%;
- об экономике России — 28%;
- об отношениях России с Китаем — 27%;
- о Владимире Зеленском — 24%;
- об Эване Гершковиче — 14%;
- «затрудняюсь ответить» — 8%.
78% россиян согласны с высказыванием, что беседа Такера Карлсона с российским президентом — это возможность транслировать позицию России западной аудитории. 9% уверены, что журналист пытается привлечь внимание к своей персоне, а 7% — что таким образом часть американских элит налаживает контакты с Россией.
82% участников опроса знали о том, кто такой Такер Карлсон до появления новостей о его приезде в Россию. 17% не слышали о журналисте до его разговора с президентом РФ.
Редакция Новостей Mail.ru до публикации интервью также провела опрос читателей, в котором приняли участие около 68 тысяч человек из 50 регионов России.
На вопрос «Будете смотреть интервью?» — 77% ответили положительно, 3% — отрицательно. 17% ответили «Скорее да», 2% — «Скорее нет». При этом 2% россиян ответили вопросом на вопрос, выбрав формулировку: «Кто такой Такер Карлсон?». После того, как редакция предложила читателям краткую биографическую справку об американском журналисте, 49% решили не смотреть интервью, 18% не были уверены, но склонялись к отказу от просмотра, 16% сомневались, но полагали, что посмотрят видео, 10% ответили утвердительно. На долю сомневающихся в целесообразности просмотра пришлось 7% респондентов.
По мнению 48% опрошенных, данное интервью не cможет изменить отношение западных политиков и граждан к спецоперации на Украине. 39% ответиших на данный вопрос убеждены в обратном. 13% не уверены, возымеет ли беседа подобный эффект.
В последнем вопросе «Какие темы вы бы хотели услышать в интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?» можно было выбрать сразу несколько вариантов ответа, и результаты распределились следующим образом:
- внешняя политика России — 62%;
- перспективы отношений РФ и США — 53%;
- причины спецоперации на Украине — 47%;
- внутренняя политика России — 26%;
- противостояние Трампа и Байдена — 15%;
- выборы в России — 8%;
- затрудняюсь ответить — 7%;
- личная жизнь президента России — 4%;
- свой ответ — 3%.