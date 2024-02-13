Как россияне оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

На вопрос «Будете смотреть интервью?» — 77% ответили положительно, 3% — отрицательно. 17% ответили «Скорее да», 2% — «Скорее нет». При этом 2% россиян ответили вопросом на вопрос, выбрав формулировку: «Кто такой Такер Карлсон?». После того, как редакция предложила читателям краткую биографическую справку об американском журналисте, 49% решили не смотреть интервью, 18% не были уверены, но склонялись к отказу от просмотра, 16% сомневались, но полагали, что посмотрят видео, 10% ответили утвердительно. На долю сомневающихся в целесообразности просмотра пришлось 7% респондентов.